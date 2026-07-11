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WM 2026: Norwegen vs. England heute: Erling Haaland und Co. krank? Trainer gibt Update
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:23 Min
Vor dem wichtigsten Spiel der Verbandsgeschichte ziehen die Norweger kurzfristig um. Trainer Stale Solbakken dementiert eine Krankheitswelle im Team.
Norwegens Fußballer sind vor dem WM-Viertelfinale kurzfristig umgezogen. Weil dem Team um Torjäger Erling Haaland das Hotel in Fort Lauderdale nicht gefiel, wechselte es nach nur einer Nacht die Unterkunft.
"Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben", sagte Kapitän Martin Ödegaard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch auf dem Trainingsgelände des MLS-Klubs Inter Miami, "einfach, um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten." Die Wikinger treffen am Samstag (ab 23 Uhr im ran-Liveticker) in Miami auf England.
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Das Portal "VG" berichtete, dass vor dem Hotel The Dalmar in Fort Lauderdale eine große Baustelle sei, zudem liege es an einer stark befahrenen Straße. "Da liefen ein paar Dinge nicht rund", sagte Trainer Stale Solbakken, "die FIFA hat dem zugestimmt."
Es habe keinen Aufenthalts- und Besprechungsraum gegeben. "Insgesamt gab es zu viele Kleinigkeiten", so der Coach.
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Delegationschef dementiert Krankheitswelle
Delegationschef Truls Daehli betonte, die Partie gegen England sei das wichtigste Spiel, das Norwegen je gespielt habe.
Bislang habe man Lagerkoller vermeiden können, das werde man auch weiter tun, "einige Dinge hätten wir gerne anders gehabt", sagte er, "deshalb hielten wir es für notwendig, etwas zu unternehmen".
Berichte englischer Medien über eine angebliche Krankheitswelle dementierte Solbakken. "Das ist stark übertrieben", sagte er. Es gebe lediglich im Betreuerstab Krankheitsfälle.
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