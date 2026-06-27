WM 2026 - Nach Tod von Didier Deschamps' Mutter: FIFA verbietet Frankreich Trauerflor

Eigentlich wollte Frankreich beim Spiel gegen Norwegen (4:1) einen Trauerflor tragen. Das verbot die FIFA jedoch.

Die FIFA hat der französischen Nationalmannschaft untersagt, im WM-Spiel gegen Norwegen (4:1) am Freitag Trauerflor zu tragen. Der französische Verband FFF wollte mit schwarzen Armbändern seine Verbundenheit mit Nationaltrainer Didier Deschamps zum Ausdruck bringen.

Die Mutter von Deschamps wurde am Freitag beerdigt. Sie war am Dienstag verstorben.

Deschamps war nach dem zweiten Spiel der Gruppenphase gegen den Irak (3:0) abgereist, um an der Beisetzung teilzunehmen. Er wird am Samstag zurückerwartet.