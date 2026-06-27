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WM 2026 - Nach Tod von Didier Deschamps' Mutter: FIFA verbietet Frankreich Trauerflor
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Frankreich droht! DFB-Fans mit verrückter Forderung
Videoclip • 02:04 Min
Eigentlich wollte Frankreich beim Spiel gegen Norwegen (4:1) einen Trauerflor tragen. Das verbot die FIFA jedoch.
Die FIFA hat der französischen Nationalmannschaft untersagt, im WM-Spiel gegen Norwegen (4:1) am Freitag Trauerflor zu tragen. Der französische Verband FFF wollte mit schwarzen Armbändern seine Verbundenheit mit Nationaltrainer Didier Deschamps zum Ausdruck bringen.
Die Mutter von Deschamps wurde am Freitag beerdigt. Sie war am Dienstag verstorben.
Deschamps war nach dem zweiten Spiel der Gruppenphase gegen den Irak (3:0) abgereist, um an der Beisetzung teilzunehmen. Er wird am Samstag zurückerwartet.
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WM 2026: Schweigeminute für Erdbeben-Opfer, nicht für Mama Deschamps
Die FIFA regelt die Ausrüstung auf dem Spielfeld streng und erlaubt Armbinden in der Regel nur für bestimmte, von ihr genehmigte Aufklärungskampagnen. Daher wurden die schwarzen Trauerbänder auf dem Spielfeld nicht zugelassen.
Vor der Partie wurde hingegen eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Erdbeben in Venezuela eingelegt. Offiziell war auch dort nichts von Ginette Deschamps zu lesen oder zu hören.
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