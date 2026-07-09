WM 2026: Traumtor nach Elfmeter-Patzer: Kylian Mbappé lässt Frankreich jubeln

ran Fußball WM 2026: Deschamps diabolischer "Problem"-Plan mit zwei Weltstars Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Traumtor nach Elfmeter-Patzer: Kylian Mbappé hat Top-Favorit Frankreich bei der Fußball-WM als erstes Team ins Halbfinale geführt.

Nach einem wunderschönen Schlenzer seines Superstürmers besiegte das französische Starensemble Afrikameister Marokko in einem einseitigen Spiel mit 2:0 (0:0) und kann nun Geschichte schreiben. Der Traum vom dritten WM-Titel nach 1998 und 2018 lebt. Die Franzosen mussten trotz drückender Überlegenheit lange warten, unter anderem, weil Mbappé mit einem Strafstoß an Yassine Bounou scheiterte (28.). Seinen Fehlschuss machte der Torjäger mit dem erlösenden Führungstreffer nach einer Stunde wett (60.). Dem achten Turniertreffer, ein Traumtor von der Strafraumgrenze und zugleich das 20. des Ausnahmekönners im 20. WM-Spiel, ließ Ousmane Dembélé mit seinem fünften Turniertor das 2:0 folgen (66.). Jean-Marie Pfaff: Hätte Nagelsmann nicht so viel Verantwortung gegeben Marokkos Mauertaktik hatte in der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022 (2:0 für Frankreich) nur eine Stunde lang Erfolg. Immer wieder scheiterten Frankreichs Angreifer zunächst auch an Bounou. Die beste Gelegenheit zur früheren Führung vergab Mbappé, als er einen Foulelfmeter direkt in die Arme des Torhüters schob. Am Ende durften Les Bleus in Foxborough, dem Ort des deutschen Fiaskos gegen Paraguay, dennoch jubeln. Allerdings zeigten sich auch Sorgenfalten bei den Franzosen: Mbappé musste in der 77. Minute vom Feld, danach musste sein Knöchel mit Eis gekühlt werden.

Die nächsten Sport-Livestreams Bald verfügbar Freitag, 10.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 6. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 6. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 16.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 16.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Frankreich: Spanien oder Belgien im Halbfinale Im Halbfinale geht es für die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps, der mit seinem 25. WM-Spiel am Donnerstag mit Helmut Schön als Rekordtrainer gleichzog, nun am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Spanien oder Belgien. Dann winkt das dritte WM-Endspiel hintereinander - ein Final-Hattrick, der bislang nur Deutschland (1982 bis 1990) und Brasilien (1994-2002) gelungen ist. Für Marokko geriet das Rendezvous mit der eigenen Geschichte zum Alptraum. Statt zum zweiten Mal in Serie in die Runde der letzten Vier einzuziehen, zerschellten die Hoffnungen auf den ersten WM-Triumph einer afrikanischen Mannschaft erneut an Frankreich. Ausgerechnet an der früheren Kolonialmacht, dem Land, in dem sechs Spieler des aktuellen marokkanischen Kaders geboren wurden. Mit den "Löwen vom Atlas" schied auch das letzte afrikanische Team aus dem Wettbewerb aus. Eine schlechte Nachricht hatte Marokko bereits vor dem Anpfiff zu verdauen. Für Bayerns Star-Neuzugang Ismael Saibari kam der Frankreich-Showdown noch zu früh. Mit drei Treffern hatte Saibari sein Team ins Achtelfinale geführt, doch eine Muskelverletzung aus dem Achtelfinale (3:0 gegen Kanada) machte einen Einsatz in der Startelf unmöglich. Bei Frankreich saß Mittelfeldstar Aurélien Tchouaméni nach seinem Achtelfinal-Ausfall zunächst nur auf der Bank.

WM 2026: Marokko fand kaum statt Auch wenn Marokkos Trainer Ouahbi die Stimmung vor der Partie mit markigen Worten noch einmal einheizte ("Wir spielen mit dem Messer zwischen den Zähnen") - die erste Halbzeit gehörte einzig der Équipe Tricolore. Erst ließ Mbappé einen Warnschuss aus gut 18 Metern los, nach dem anschließenden Eckball köpfte der völlig freistehende Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano aus vier Metern viel zu unplatziert (4.). Und Marokko? Fand im Gillette Stadium bei Boston offensiv über weite Strecken überhaupt nicht statt. Alle elf Akteure standen enorm tief und lauerten im erst zweiten Pflichtspiel der beiden Teams auf Umschaltmomente - die nicht kamen. Im Gegenteil. Frankreich blieb gefährlich, und zwar nicht bloß beim vom Ex-Münchner Noussair Mazraoui verursachten Elfmeter. Dembelé verfehlte das Ziel mit einem Schlenzer (33.), wenig später fand auch Desiré Doué nach einem feinen Dribbling seinen Meister in Bounou (35.). Einen Fernschuss von Lucas Digne lenkte der marokkanische Schlussmann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit an die Latte (45.2). Apropos Bounou. Mit dem parierten Strafstoß gegen Mbappe schraubte der Keeper seine atemberaubende Quote weiter nach oben. Von neun Strafstößen (einschließlich Elfmeterschießen) bei Weltmeisterschaften hat Bannou nur zwei Gegentore kassiert. Doch es half alles nichts. Gegen Doué (55.) parierte Bannou zwar noch einmal glänzend, dann traf Mbappe traumhaft.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -