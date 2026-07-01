Fußball
WM 2026: Nach Turnier-Aus folgt Razzia auf dem DFB-Gelände
Aktualisiert:von SID, ran
ran Fußball
WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich
Videoclip • 02:04 Min
Den DFB erwartet nach dem Aus bei der WM die nächste böse Überraschung. Ermittler haben die Zentrale des Verbands durchsucht.
Verantwortliche Organisatoren der Fußball-EM 2024 in Deutschland sind wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung ins Visier der Justiz geraten. Ermittler der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen haben am Mittwoch mit Unterstützung der örtlichen Polizeibehörden Durchsuchungen an mehreren Orten im Bundesgebiet durchgeführt.
Dabei wurde auch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main durchsucht. Das bestätigte der DFB dem "SID".
"Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich gewährte, nicht genehmigte Vorteile, unter anderem in Form eines Fußballländerspielbesuches, die ein damals für eine Gastgeberstadt tätiger Beschuldigter von hierfür Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft erhalten haben soll", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des LKA NRW.
"Daneben sollen den Gastgeberstädten von insoweit Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft auch exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten angeboten worden sein, die seitens der Gastgeberstädte zum Teil in Anspruch genommen und auf unterschiedliche Art verwendet worden sind", erklärten die Staatsanwaltschaft Bochum und des LKA NRW.
Weiter heißt es: "Die Beschuldigten hatten bislang keine Gelegenheit, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung."
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
DFB-Razzia: Vorwurf der Bestechung?
Im Zentrum der Ermittlungen stehen laut "Bild" ein 66-jähriger Deutscher und ein 46-jähriger Franzose. Die beiden sollen im Umfeld der "EURO 2024 GmbH" tätig gewesen sein. Dabei handelt es sich um die gemeinsame Organisationsgesellschaft von DFB und UEFA, die für die Planung und Durchführung der Heim-EM 2024 zuständig war.
Nach "Bild"-Informationen geht es unter anderem um Hotel-Einladungen. Diese sollen vor dem Turnier möglicherweise unzulässig an bevorzugte Gäste vergeben worden sein.
Der DFB äußerte sich zunächst nicht öffentlich zur Angelegenheit.
Mehr WM-News
Kroos über DFB-Team: "Haben keinen einzigen Weltklasse-Spieler"
WM
WM: Schiri-Boss Collina mit überraschender Klarstellung zum Tor von Tah
Fußball
WM-Trainer hört nach Ausscheiden auf
WM
DFB-Debakel im Elfmeterschießen: Wer wollte nicht antreten?
WM
Nagelsmann in der Kritik: Was die Spieler am Bundestrainer störte
WM
Gescheiterte Generation Kimmich: Wie geht es weiter?