WM 2026: Kroatien-Trainer Dalic tritt zurück

Sechs Tage nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale hat Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Die der kroatische Verband am Mittwoch mitteilte, gibt Zlatko Dalic seinen Posten nach knapp neun Jahren frei. 2018 wurde Dalic mit Kroatien Vizeweltmeister.

"Eine bescheidene Ankunft. Eine unvergessliche Reise. Ein stolzer Abschied", schrieb der Verband auf X: "Zlatko Dalic hat beschlossen, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu beenden."

Dalic, der das Team um Kapitän Luka Modric im Oktober 2017 übernommen hatte, führte das Team 2018 ins WM-Finale und 2022 auf Platz drei. 2023 scheiterte er mit Kroatien nur knapp am Nations-League-Titel, insgesamt stand er in 111 Spielen an der Seitenlinie.

"Danke für die Erfolge, den Zusammenhalt und deinen unerschütterlichen Einsatz, für Kroatien zu kämpfen", hieß es in dem Post weiter: "Der Respekt, den du dir bei deinen Spielern, deinem Staff und deinen Gegnern erworben hast, sagt alles darüber aus, was für ein Mensch du bist."

Bei der WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden (1:2).

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