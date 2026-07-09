WM 2026 - Michael Olise: Wird seine Gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen

ran Fußball Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Michael Olise vom FC Bayern droht mit Frankreich eine Sperre für ein mögliches WM-Halbfinale. Der Verband wollte eine Aufhebung erwirken - nun hat die FIFA entschieden.

Die umstrittene Gelbe Karte für den französischen Bayern-Star Michael Olise wird vom Fußball-Weltverband FIFA nicht zurückgenommen. "Daran hat sich nichts geändert. Wir haben heute Morgen eine Mitteilung der FIFA erhalten, sie bleibt bestehen", berichtete Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch. Der französische Fußballverband (FFF) hatte die Annullierung beantragt, weil Olise bei der einer Auseinandersetzung im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit mit Matias Galarza kein Foul begangen habe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -