WM 2026
WM 2026: Journalisten unterbrechen mit hitziger Auseinandersetzung Marokkos Pressekonferenz
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder
Videoclip • 01:28 Min
Bei der Pressekonferenz vor der Viertelfinalpartie Marokko gegen Frankreich ereignete sich eine ungewöhnliche Situation.
"Wir können definitiv alles schaffen…", Brahim Díaz hatte gerade dazu angesetzt, die erste Frage der Presserunde zu beantworten, als der Marokkaner von lauten Stimmen unterbrochen wurde.
Im hinteren Teil des Raums brach ein lauter Streit zweier Journalisten aus. Während Díaz Mühe hatte, sich ein Lachen zu verkneifen, schritt ein Volunteer ein, um die Situation zu beruhigen.
Laut Informationen von "Sky" haben sich die beiden Pressevertreter gegenseitig beleidigt und angeschrien. Der eine Journalist habe dem anderen wohl zudem eine Backpfeife verpasst.
Nachdem der Streit geschlichtet war und sich alle Augen wieder nach vorne richteten, lachte Díaz: „Ich habe die Frage vergessen." Daraufhin konnten sich auch die anderen anwesenden Journalisten das Lachen nicht verkneifen.
Auch interessant: Auf dieses Preisgeld darf sich der Weltmeister freuen - so hoch wie nie
Mehr WM:
WM
Nach fast neun Jahren im Amt: Kroatien-Trainer Dalic tritt zurück
WM
Neue Beleidigungen und Klage! Mbappe-Streit mit Politikerin eskaliert
Sperre für mögliches Halbfinale droht
Olises gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen
WM
Für Neuanfang: Rudi Völler nimmt Rio-Weltmeister in die Verantwortung
WM
Zukunft von Völler geklärt - Klopp reagiert
WM
WM 2026: Manuel Gräfe wittert Schiri-Verschwörung gegen Europa
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Fans zerreißen neue Trikots: "Wie die Müllabfuhr!"
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder
Videoclip • 01:28 Min
ran Fußball
2. Bundesliga: VfL Bochum präsentiert die neuen Trikots - Fans sind schockiert
Videoclip • 01:10 Min
ran Fußball
WM 2026: Nach Sieg gegen die USA verspotten Belgier Donald Trump mit Tanzeinlage
Videoclip • 01:05 Min
ran Fußball
WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg
Videoclip • 07:52 Min
ran Fußball
WM 2026: Ruben Vargas nach dem entscheidenden Elfmeter im siebten Himmel
Videoclip • 57 Sek
ran Fußball
WM 2026: Großes Herz! Haaland tröstet Familie nach Tragödie
Videoclip • 01:23 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Nachhilfe! Müller erklärt Klopp den Bundestrainer-Job
Videoclip • 04:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus
Videoclip • 05:56 Min
ran Fußball
WM 2026: Elfer-Zoff vor Argentinien-Sieg! Ittrich hätte gepfiffen
Videoclip • 04:59 Min
ran Fußball
WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA
Videoclip • 02:07 Min
ran Fußball
WM 2026 - Rudi Völlers DFB-Verbleib spaltet Fans: "Schwerer Fehler"
Videoclip • 02:02 Min