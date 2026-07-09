WM 2026: Journalisten unterbrechen mit hitziger Auseinandersetzung Marokkos Pressekonferenz

Bei der Pressekonferenz vor der Viertelfinalpartie Marokko gegen Frankreich ereignete sich eine ungewöhnliche Situation.

"Wir können definitiv alles schaffen…", Brahim Díaz hatte gerade dazu angesetzt, die erste Frage der Presserunde zu beantworten, als der Marokkaner von lauten Stimmen unterbrochen wurde.

Im hinteren Teil des Raums brach ein lauter Streit zweier Journalisten aus. Während Díaz Mühe hatte, sich ein Lachen zu verkneifen, schritt ein Volunteer ein, um die Situation zu beruhigen.

Laut Informationen von "Sky" haben sich die beiden Pressevertreter gegenseitig beleidigt und angeschrien. Der eine Journalist habe dem anderen wohl zudem eine Backpfeife verpasst.

Nachdem der Streit geschlichtet war und sich alle Augen wieder nach vorne richteten, lachte Díaz: „Ich habe die Frage vergessen." Daraufhin konnten sich auch die anderen anwesenden Journalisten das Lachen nicht verkneifen.

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