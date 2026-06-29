WM 2026: Paraguay-Legende Valdez warnt DFB-Elf - "Hakeliges Spiel"

Der frühere Bundesliga-Stürmer Nelson Valdez hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen sein Heimatland Paraguay (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) eindringlich gewarnt.

"Es wird ein super schwieriges Spiel für Paraguay, Deutschland ist Favorit, aber es wird auch für die Deutschen ein super umkämpftes, vielleicht auch hakeliges Spiel werden", sagte der 42-Jährige dem kicker.

Auch die Türkei sei in der Vorrunde gegen Paraguay "vielleicht Favorit" gewesen, "aber wir haben erreicht, dass es anders kam", betonte Valdez. Die Türken verloren gegen zehn Mann 0:1 und schieden aus. "Für Deutschland", warnte Valdez, "wird es nicht einfach, Paraguays Defensivblock zu überwinden".

Dazu käme eine ganz besondere Qualität der Albirroja, ergänzte der einstige Bremer, Dortmunder und Frankfurter. "Wir mögen solche Spiele, immer schon. Die Mannschaft trägt dann ein ganzes Land. Das ist ein Ansporn. In solchen entscheidenden Spielen fühlen sich die Spieler gut, da kommen sie rein und wachsen über sich hinaus. Das gibt auch jetzt dem ganzen Land wieder Hoffnung."

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