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WM 2026: Claudia Neumann - Wer ist die ZDF-Kommentatorin?
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 03:59 Min
Bei der Fußball-WM gehört Claudia Neumann zu den bekanntesten Gesichtern. Wer ist die ZDF-Kommentatorin eigentlich?
Findet ein großes Fußballturnier statt, stehen traditionell auch die Menschen hinter den Mikrofonen im Rampenlicht. Zu den bekanntesten gehört in Deutschland auch eine Frau. Ihr Name: Claudia Neumann.
Die 62-Jährige kommentiert schon seit vielen Jahren für das ZDF, ran stellt die Sportjournalistin vor.
Neumann wurde im Jahr 1964 in Düren geboren und entschied sich nach Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Frankreich für den Magisterstudiengang Germanistik, Pädagogik und Sport in Bonn.
Mehr als drei Jahrzehnte später gehört Neumann zu den renommiertesten Reporterinnen in Deutschland und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück.
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Claudia Neumann schreibt bei WM Reportergeschichte
Nach dem Studium startete Neumann zunächst mit einer Hospitanz bei RTL in Köln, ehe sie zu Sat.1 wechselte und erstmals von großen Sportevents wie der Fußball-WM 1994, der EM zwei Jahre später, sowie Wimbledon und der Tour de France berichtete.
1999 schloss sie sich schließlich dem ZDF an, für das sie nun bereits seit 27 Jahren aktiv ist. Neben unzähligen Fußball-Großereignissen, Männer wie Frauen, kam sie auch bei mehreren Olympischen Spielen und diversen Tennis-Weltmeisterschaften zum Einsatz.
Neumann schrieb dabei als erste Live-Kommentatorin bei einer Fußball-WM der Männer Geschichte, gleiches gilt für ihr erstes Champions-League-Spiel.
ZDF-Kommentatorin Neumann: Zufällige Begeisterung für Fußball als Kind
Ihre Begeisterung für Fußball entdeckte sie als Kind rein zufällig, allzu gut an kam dies aber nicht. "Natürlich gab es Widerstände, quasi im eigenen Haus, weil sich das damals nicht schickte", sagte sie einst im "Fums"-Interview.
Seit Jahren schon hat Neumann mit Shitstorms, sexistischer Kritik und Hass im Netz zu tun, was sie in ihrem 2020 erschienenen Buch "Hat die überhaupt 'ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen" thematisiert.
Übrigens: Ihr Privatleben hält Neumann strikt aus der Öffentlichkeit heraus, bei Social Media aktiv ist sie nicht.
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