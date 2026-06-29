ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 29. Juni: DFB-Stars sollen über Nagelsmann-Vorgehen verwundert sein +++ Julian Nagelsmann bekommt dieser Tage von zahlreichen Experten einiges an Kritik ab. Eine Situation, die für einen deutschen Bundestrainer im Laufe einer WM im Grunde nicht unüblich ist. Doch wie steht es eigentlich um die Beziehung zwischen der Mannschaft und dem Coach? Laut Informationen der "Bild", die sich auf Informationen aus der Mannschaft bezieht, herrscht über manche Dinge durchaus Verwunderung. So soll Nagelsmann abseits der Trainingseinheiten nur selten das direkte Gespräch mit seinen Spielern suchen. Dies soll die Folge gehabt haben, dass einige Akteure vor dem Ecuador-Spiel selbst nicht genau gewusst haben, wer spielt und wer nicht. Erst auf der Pressekonferenz soll klar geworden sein, dass der Coach nur die verletzungsbedingten Wechsel vornehmen möchte. Die Verwirrung soll auch davon gestärkt worden sein, dass im Abschlusstraining noch Maximilian Beier an der Seite von Florian Wirtz und Leroy Sané agierte, im Spiel aber doch wieder Jamal Musiala ran durfte. Nagelsmann begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Mannschaft weiter einspielen solle. Dann wechselte er gegen Ecuador aber doch munter durch. Von den Feldspielern sind nur noch Nachrücker Assan Ouédraogo und Nick Woltemade ohne Einsatz. Bei Woltemade ist das verwunderlich, da der Angreifer einen großen Anteil an der geglückten Qualifikation hatte. Ebenso erstaunlich kam die Tatsache, dass Nadiem Amiri nach seiner guten Joker-Leistung gegen die Elfenbeinküste gegen Ecuador gar nicht ran durfte. Die Mannschaft soll sich dem Bericht der "Bild" für den weiteren Turnierverlauf mehr Klarheit und eine frühere Gewissheit über die Pläne des Trainers und ihre eigene Rolle wünschen.

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+++ 29. Juni: PK mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz im Liveticker +++ Einen Tag vor dem Sechzehntelfinale stehen Julian Nagelsmann und Kai Havertz der Presse Rede und Antwort. Das waren die wichtigsten Aussagen: Julian Nagelsmann über ... ... die Aufstellung: Ich habe ja schon vor dem letzten Spiel gesagt, dass man alles diskutieren kann. Am Ende müssen wir im Trainerteam die Entscheidung treffen. Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu ändern. Es kann aber auch sein, dass wir bei unserer ersten Elf bleiben. Das verrate ich aber heute nicht. ... den Gegner Paraguay: Sie haben in der WM-Quali in einer sehr schwierigen Gruppe nahezu die meisten Punkte geholt, haben eine sehr gute Defensive. Auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, der uns einiges abverlangen wird. ... die geringe Vorbereitungszeit: Wenn man ein Spiel verliert, ist es immer gut, wenn das nächste Spiel schnell stattfindet. Wir hatten genug Zeit, das Spiel vorzubereiten. Natürlich wird das letztlich erst morgen nach dem Spiel final zu beurteilen sein. Es ist kein großes Problem, dass der Gegner erst kurzfristig feststand. Es ist ein großes Turnier mit einem komplizierten Modus, nicht nur uns ging es so. ... die hohen Erwartungshaltungen des deutschen Teams: Bei der deutschen Nationalmannschaft geht es immer nur ums Gewinnen. Wir müssen jedes Spiel mit Selbstvertrauen angehen und versuchen den Spielern den bestmöglichen Matchplan an die Hand zu geben. ... seine erste K.o.-Phase: Mir geht es nur um die Mannschaft und unseren Erfolg. Wir wollen alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Beweispflicht gegenüber anderen habe. Nur meiner Mannschaft gegenüber empfinde ich das. In aller erster Linien geht es darum, einfach ein gutes Spiel zu machen. ... über Leon Goretzka: Leon trainiert gut, er hat auch bei seinen Einwechslungen es gut gemacht. Gegen Ecuador haben wir vielleicht auch Wechsel vorgenommen, die wir bei einem Pflichtsieg nicht gemacht hätten. Da ging es auch darum, die Spieler zu belohnen, weil sie alle starke Trainingsleistungen zeigen. Bei Einwechslungen geht es immer um das Gesamtkonstrukt. Vielleicht bekommt er morgen einen Einsatz, dann wird er es sicher gut machen - so wie jeder andere Spieler, der von der Bank kommen wird. Kai Havertz über ... ... sein erstes WM-K.o.-Spiel: Mein erstes K.o.-Spiel bei einer WM ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Ich freue mich extrem auf das Spiel. Jeder ist heiß darauf, auf den Platz zu gehen und ich bin überzeugt davon, dass es ein gutes Spiel wird. Ich mag einfach große Spiele. Hoffentlich kann ich das auf der größten Bühne fortsetzen. ... die fehlende Leichtigkeit mit Musiala und Wirtz: Wir sind sehr eng miteinander, sprechen auch häufig darüber, was wir besser machen können. Wir wissen auch selber, dass wir bisher nicht unser komplettes Potenzial ausgeschöpft haben. Da packen wir uns auch selbst an die Nase. Wir haben alle drei auf höchster Bühne bereits gezeigt, was wir können. Ich bin positiv davon überzeugt, dass wir morgen den Startschuss geben, das wir auch offensiv wieder gute Leistung zeigen. ... Meinungen von Experten: Jeder kann seine Meinung haben, da habe ich gar nichts dagegen. Aber im Grunde genommen interessieren mich diese Meinungen überhaupt nicht.

+++ 27. Juni: Nathaniel Brown zurück im Training +++ Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zur Verfügung. Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden. Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag (22.30 Uhr im Livestream) in Foxborough statt.

+++ 27. Juni: PK mit Rudi Völler im Liveticker +++ Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf das Sechzehntelfinale gegen Paraguay vor. DFB-Sportdirektor Rudi Völler stellt sich am Samstag ab 16:00 Uhr MESZ den Fragen der Medien. Wir begleiten die PK im Liveticker. Rudi Völler über... ...das Spiel gegen Ecuador: Dass wir jetzt hier sitzen und nach zwei Spieltagen schon sicher Erster sind - da wusste ich auch nicht, dass das möglich ist im Vorfeld. Mit dem Gruppensieg können wir vernünftig umgehen, wir haben uns gefreut darüber und konnten dadurch wissentlich in das letzte Gruppenspiel gehen, dass wir schon durch sind. Wir wollten trotzdem gegen Ecuador den Flow mitnehmen und relativ wenig rotieren. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dann so gewechselt, um uns auf das Spiel gegen Paraguay vorzubereiten und den einen oder anderen zu schonen. Und das war auch richtig so, unabhängig von dem Spielresultat. ...sein Verhältnis zu Julian Nagelsmann: Wir haben ein absolutes Top-Verhältnis. Eins ist aber auch klar: Julian Nagelsmann ist ein absoluter Top-Trainer, der auch weiß, dass es als Bundestrainer Entscheidungen gibt - anders als als Ligatrainer - bei denen Menschen auch andere Meinungen haben. Er ist ein sehr erfahrener Trainer und weiß genau, was in den Momenten zu tun ist, wenn es Mal etwas kritischer wird. ...die Körperlichkeit von Paraguay: Ich glaube nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Das Spiel gegen Ecuador muss man in der Form so akzeptieren, wie es gewesen ist. Die Grundvoraussetzungen waren für uns anders als für sie. Wenn man sieht, wie ihre Spieler nach dem Spiel gefeiert haben - das war für sie natürlich das Spiel der Spiele. Wir wollten zwar auch im Flow bleiben - man will gewinnen und ein gutes Spiel zeigen - aber ein paar Prozentpunkte sind trotzdem nicht so dagewesen wie bei Ecuador. Das wird am Montag ganz anders sein, da geht es um alles. Wir wissen auch, dass es gegen eine Mannschaft geht, die tief steht und sehr körperlich agiert. Aber wir haben auch Spieler im Kader, die das absolut gewohnt sind, wie zum Beispiel Flo oder Kai, die werden richtig gut dagegen halten. ...Nick Woltemade: Je länger so ein Turnier dauert, da wirst du immer Spieler haben, die dann etwas weniger spielen oder noch gar nicht gespielt haben. Die ersten Elf die spielen, die müssen immer ihre Leistung abliefern. Aber auch die, die hinten dran stehen, dann so zu trainieren und so mitzuziehen, damit die anderen erfolgreich sein können, das ist enorm wichtig, ...die DFB-Elf im Vergleich zu anderen Top-Nationen: Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die an richtig guten Tagen, wenn sie am Limit ist, gegen jede Mannschaft gewinnen kann. Wir können aber auch gegen einige verlieren, wenn wir ein paar Prozent weniger abrufen. ...Nathaniel Brown: Wir hoffen, dass es funktioniert. Ich gehe davon aus, dass er heute trainieren wird. Genaueres weiß ich aber auch noch nicht. ...Frankreich: Generell gibt es Nationen, wie die Franzosen natürlich, die zu den Top-Favoriten gehören. Aber damit befassen wir uns jetzt noch gar nicht. Wir spielen am Montag gegen Paraguay, da wollen wir weiterkommen und darauf liegt der Fokus. ... Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz: Wir wissen natürlich alle: Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen die Spieler, die sich in den letzten zwei Jahren zu Weltklasse-Spielern entwickelt haben, liefern. Die Spieler wissen auch, dass da noch Luft nach oben ist. Jetzt geht das Turnier richtig los, es fehlt nicht mehr viel, dass die noch richtig zünden - aber diese Spieler müssen dann funktionieren. ...Joshua Kimmich: Er ist in jeder Hinsicht ein absoluter Top-Kapitän. Klar, vielleicht hätte er auch gerne gegen Ecuador einen Ticken besser gespielt, aber wir sind alle total zufrieden mit ihm. Die Diskussion, ob er jetzt auf der richtigen Position spielt oder nicht, die gab's schon immer - am Ende ist das die Entscheidung des Trainerteams. Er ist auf der rechten Verteidigerposition Weltklasse, im zentralen Mittelfeld auch. Dass er natürlich ein anderer Außenverteidiger ist als Nathaniel Brown, der eine enorme Geschwindigkeit hat, ist auch klar. Aber dafür hat er enorme Erfahrung und weiß, wie man mit solchen Situationen umgehen muss. ...die Wechsel gegen Ecuador: Es war abgesprochen, welche Spieler rausgegangen sind. Im Hinblick auf Montag mussten wir einfach die Spieler ein bisschen schonen, die ein Wehwehchen hatten oder eine Pause brauchten. Das jetzt so gewechselt wurde, wie gewechselt worden ist - da müsst ihr Julian fragen, aber das hat alles Gründe.

+++ 26. Juni: TV-Entscheidung um Deutschlands K.-o-Spiel gefallen +++ Das WM-Sechzehntelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Boston gegen einen Gruppendritten ist beim "ZDF" live im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender "ARD" und "ZDF" gaben am Freitag die Aufteilung ihrer Liveübertragungen für die Partien der ersten K.-o.-Runde bekannt. Sämtliche WM-Spiele sind bei "MagentaTV" kostenpflichtig zu sehen, einige aus der Runde der besten 32 exklusiv. Die "ARD" überträgt am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) den Auftakt des Sechzehntelfinals zwischen Co-Gastgeber Kanada und Südafrika in Los Angeles. Auch das Duell der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) mit dem Zweiten der Gruppe I mit Vize-Weltmeister Frankreich und Norwegen ist im Ersten zu sehen, ebenso die Partien der Sieger der Gruppen H (mit Spanien) und L (mit England). Das "ZDF" zeigt vor Deutschlands viertem Auftritt im Turnier das Spiel zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Japan (Montag, 19.00), dazu u.a. die Sechzehntelfinals der Schweiz und Australiens gegen noch unbekannte Gegner. Deutschlands nächster Kontrahent steht vor dem Ende der Vorrundenspiele noch nicht final fest, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es Paraguay sein.

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+++ 26. Juni: Klopp übt Kritik: "Wir wurden aufgefressen" +++ Jürgen Klopp fordert von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im weiteren WM-Verlauf einen deutlich höheren Einsatz ein. "Wir müssen jetzt die Pace aufnehmen. Wir müssen mindestens mit der gleichen Intensität zu Werke gehen. Wir wurden in den Zweikämpfen aufgefressen", kritisierte der MagentaTV-Experte nach der Niederlage gegen Ecuador (1:2) im letzten Gruppenspiel. Mit ihren vielen Ballverlusten habe sich die Mannschaft schwer geschadet. "Die sind nicht cool – aber in den falschen Räumen sind sie eine Katastrophe", betonte Klopp, der selbst als potenzieller Nachfolger für Julian Nagelsmann gehandelt wird. Die Positionierung habe zudem nicht gestimmt: "Wirtz und Musiala waren überall - aber bei jedem Ballverlust war niemand nirgendwo."

Fußball müsse generell "gewürzt werden mit Leidenschaft, Intensität und Emotionalität. Wenn es für dich einfach nur Kicken ist", sagte Klopp, "dann wirst du nicht weit kommen." Thomas Müller sprach sogar von "Naivität". Der Weltmeister Argentinien sei "auf einem abgezockteren Level unterwegs. Wir haben halbseidene Ballbesitzphasen, wo Ballverluste wehtun." Seinem Weltmeisterkollegen von 2014, Mats Hummels, fehlte Aktivität. "Wenn du tief verteidigst, muss dein Mittelfeld ultra-aktiv angreifen. Du musst sie stressen. Das fehlt mir bei der Mannschaft. Das ist eine Frage der Eingespieltheit, aber auch des Wollens, eine Charakterfrage." Es gebe "deutsche Spieler, die das machen würden. Aber wir haben eine Mannschaft, die da ein bisschen zaghaft ist."

+++ 26. Juni: Brown im Sechzehntelfinale wieder einsatzbereit +++ Julian Nagelsmann rechnet im Sechzehntelfinale der WM wieder mit Linksverteidiger Nathaniel Brown. "Ihm geht es gut, das Training war heute gut, ich denke, dass er Montag spielen kann", sagte der Bundestrainer nach dem 1:2 (1:1) zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador über den Frankfurter. Brown hatte das Spiel wegen leichter Adduktorenprobleme verpasst. Schon am Montag (22.30 Uhr im Joyn-Livestream) wartet auf das DFB-Team in Foxborough ein noch unbekannter Gruppendritter in der ersten K.-o.-Runde. Brown war bisher auf der linken Seite gesetzt. Gegen Ecuador durfte David Raum für ihn ran. Der Leipziger war aber am Tor zum 1:2 beteiligt, als er ein Kopfballduell verlor.

+++ 25. Juni: Nike gibt erste Hinweise auf neues DFB-Trikot +++ Mit einer kreativen Marketing-Aktion hat der Sportartikel-Riese Nike erste Hinweise auf das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft geliefert. Vor dem dritten WM-Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador im MetLife Stadium von East Rutherford ließ Nike auf dem Hudson River zwischen Staten Island und Manhattan ein Boot fahren, auf dem ein großes Werbebanner mit Jamal Musiala und dem neuen, allerdings noch verpixelten Trikot zu sehen ist. Darüber prangt die Botschaft "Hallo New Jersey", was in diesem Fall eine doppelte Bedeutung hat: Zum einen der US-Bundesstaat, in dem das MetLife Stadium steht, zum anderen ist Jersey aber auch ein Synonym für das Wort Trikot. Das Trikot ist aufgrund der Verpixelung nur schemenhaft zu erkennen, gewisse Eigenschaften stechen aber bereits heraus. So ist das neue Dress klassisch in Weiß gehalten, mit einem breiten, schwarzen Rundhals-Kragen. Auf der rechten Seite prangt der berühmte Nike-Swoosh. Die Partnerschaft zwischen dem DFB und Nike beginnt am 1. Januar, dann wird der US-Konzern nach 77 Jahren Adidas als Ausrüster ablösen. Der Vertrag läuft bis Ende 2034 und bringt dem DFB angeblich bis zu 100 Millionen Euro jährlich ein. Die WM 2026 ist das vorerst letzte große Turnier der deutschen Nationalmannschaft mit Adidas-Trikots.

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+++ 25. Juni: Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff +++ Guten Morgen aus New York! Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der Spieltag begonnen. In East Rutherford steht um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) das abschließende WM-Gruppenspiel gegen Ecuador an. Das ist der Ablaufplan für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann: - Frühstück bis 9:30 Uhr, dann Besprechung Standards - Aktivierung im Hotel - evtl. Spaziergang am Vormittag - Prematch-Meal ab 12:30 - ca. 14 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion - 16 Uhr Anstoß gegen Ecuador in East Rutherford - 21 Uhr Rückflug nach Winston-Salem Auch interessant: WM 2026: Ecuador vs. Deutschland heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Ticker. WM 2026 - Deutschland vs. Ecuador: Aufstellung

+++ 23. Juni: Leweling stützt Sane: "Sollten lieber froh sein, dass er für Deutschland spielt" +++ ran hat die wichtigsten Aussagen im Liveticker zum Nachlesen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich auf das dritte Vorrundenspiel der WM gegen Ecuador vor. Jamie Leweling hat sich am Dienstag über den Medien gestellt. Jamie Leweling über... ... über das geschenkte Brasilien-Trikot von Ronaldo: "Ich habe vor der WM mein Profibild geändert mit der Frisur vom echten Ronaldo. Der echte Ronaldo hat mir dann ein Trikot geschenkt. Das hat mich sehr gefreut. Eine brasilianische Reporterin hat es mir übergeben." ... über den nächsten Gegner Ecuador: "Man kennt die Spieler, sie spielen auf höchstem Niveau in Europa. Gerade läuft es nicht so gut für sie, aber sie sind immer noch gefährlich. Wir werden aber Ideen haben, wie wir ihre Reihen durchbrechen können." ... den Ausfall von Nico Schlotterbeck: "Erst einmal tut es mir leid für ihn, er ist ein sehr guter Spieler, der uns sehr geholfen hätte. Aber wir haben auch andere gute Spieler. Wie sehr sich dadurch unser Aufbauspiel ändert, wird man am Donnerstag sehen. Jetzt kann ich noch gar nicht viel dazu sagen." ... über seine Entscheidung für den DFB: "Natürlich war Kontakt mit Ghana da, aber ich habe mich schon vorzeitig für den DFB entschieden. Ich bin Deutscher und habe es mehr gefühlt als für Ghana zu spielen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe mich daher entschieden, für den DFB zu spielen." ... über mögliche Rituale vor dem Spiel, die ihm Sicherheit geben: "Ich glaube, ich ziehe immer den rechten Socken und den linken Schuh zuerst an. Ansonsten habe ich keine besonderen Rituale vor dem Spiel." ... über seine Mutter, die als größer Fan gilt: "Sie ist immer herzlich eingeladen, aber sie ist gerade im Urlaub. Wenn es dann ernst wird, wird sie kommen. Sie soll nun aber erst einmal ihren Urlaub genießen." ... über seinen Konkurrenten Leroy Sane und die Kritik an ihm: "Das ist natürlich die schlechteste Frage, ich werde natürlich nichts Schlechtes über ihn sagen, da gibt es ja auch nicht viel. Wir sollten nicht immer auf einen oder zwei Spieler gehen. Wir sollten lieber froh sein, dass er für Deutschland spielt. Natürlich ist er mein Konkurrent, vor vier Jahren habe ich noch zu ihm hochgeschaut. Er hat eine gute Karriere hinter sich, hat für die Nationalmannschaft schon 80 Spiele gemacht, ist Meister geworden. Wir sind ein Team und sollten daher auch nicht über einzelne Spieler schlecht reden." ... über einen möglichen Wechsel nach der WM: "Sachen sollte man nie ausschließen, vor allem im Fußball. Aber ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League. Und ich habe ein gutes Standing. Ich will nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe, aber ich will auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechseln werde. Ich kann sagen, dass ich mich wohlfühle, mein Fokus liegt aktuell auf der WM und danach kann man weiterschauen. Aber das ist noch in weiter Ferne." Auch interessant: WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - wer würde im Sechzehntelfinale stehen? Und: Sane nur auf der Bank? Die voraussichtlichen Aufstellungen für Deutschland vs. Ecuador

+++ 22. Juni: Deutschland-Fan wegen Regenbogen-Fächer verprügelt +++ Ein Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist in einem Nachtclub in Toronto verprügelt worden. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sei der 33 Jahre alte Mann aus Berlin nach dem 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) im Club "Paris Texas" attackiert worden, weil einer seiner Freunde einen Fächer in Regenbogenfarben dabei hatte. "Ich war acht Stunden in der Notaufnahme. Ich hatte eine Platzwunde, die genäht werden musste", berichtete das Mitglied eines DFB-Fanklubs im Gespräch mit dem "Abendblatt". Sein Freund, der mit dem Fächer lediglich "ein Zeichen für die Freiheit setzen" wollte, sei bereits bei der Partie im Stadion angepöbelt worden. Später seien dann drei Männer auf sie zugekommen, einer von ihnen habe ein Schottland-Trikot getragen. "Wir haben die Situation unterschätzt", sagte er, nach einer verbalen Auseinandersetzung sei ihm sein Glas aus der Hand geschlagen und er kurz darauf "zu Boden gedrückt" worden. Nachdem sich der Mann befreit hatte, verließ die Gruppe zunächst den Club. Als er in Begleitung der Sicherheitskräfte zurückkehrte, um seine vergessenen Fanutensilien zu holen, attackierten die Männer ihn erneut und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Unterstützung der Security oder der Behörden blieb nach Aussage des Fans aus. "Die Türsteher haben nichts gemacht. Ich habe mich hinter die Bar gerettet", sagte er. Die Täter flüchteten, die kanadische Polizei verweigerte dem Opfer zufolge nach ihrer Ankunft die Hilfe: "Die Reaktion der Polizei war: Das wird eh schwierig, es lohnt sich nicht." Trotz des Zwischenfalls reist der Betroffene, dessen Wunde mit drei Stichen genäht wurde, mit seiner Gruppe auch zum letzten Vorrundenspiel. Am Donnerstag (22.00 Uhr im Livestream auf Joyn) trifft Deutschland als bereits feststehender Gruppensieger in East Rutherford auf Ecuador. Mehr: WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im Free-TV, Joyn-Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale der DFB-Stars

+++ 22. Juni: Amiri mit Kampfansage! "Kann jeder kommen, der will" +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem 2:1-Sieg bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste wieder im Quartier angekommen. Dort hat am heutigen Montag um 17:00 Uhr (MESZ) eine Pressekonferenz mit Nadiem Amiri stattgefunden. Der Mittelfeldspieler hat sich über mögliche K.-o.-Gegner geäußert und dabei eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt. ran hat die wichtigsten Aussagen im Liveticker zum Nachlesen. Nadiem Amiri über... ... sein Verhältnis zu Nagelsmann: Wenn man einen Jugendtrainer hat und sich sehr lange kennt, ist es immer ein sehr besonderes Verhältnis. Wir hatten so viele schöne Momente zusammen, das prägt uns und verbindet uns. Wir hatten eine gute Connection, auch als er nicht mehr mein Trainer war. ... die Schiedsrichterlinie: Ich fand, gegen Curacao war die Linie nicht so großzügig, das ist bei jedem Schiri unterschiedlich. Ich bin keiner, der das bewerten will, aber bin Fan, wenn der Schiri viel laufen lässt. ... seinen Assist: Für jeden Spieler ist es sehr wichtig, gut ins Turnier zu kommen. Ich war nach dem Curacao-Spiel gar nicht enttäuscht, natürlich hätte ich gern gespielt, aber ich wusste, dass mein Moment kommt. Für mich war es ein Riesenmoment. ... Schlotterbeck und die Reaktion der Mannschaft: Ich war gestern beim Physio, als ich es erfahren habe. Es ist ein ganz schwieriger Moment, du weißt nicht, was du sagen sollst. Er war einfach leer. Wir müssen da sein für ihn, wir müssen ihn aber auch in Ruhe lassen und ihn nicht nerven. ... Kimmichs Rufe vor dem Tor, als Amiri verletzt auf dem Boden lag: Wir kennen alle Jo. Er ist immer sehr motiviert. Ich fand es gut, habe es natürlich gehört. Die Stimme, die hört man. Ich hatte wirklich Schmerzen, weil es Knie auf Knie war. Sowas hilft mir dann aber auch, sofort aufzustehen und den Schmerz rauszulaufen. Ich bin froh, dass wir so einen Captain haben. ... seine Nominierung und die Zeit, in der er nicht dabei war: Man verfolgt die Nationalmannschaft immer, es hat manchmal auch wehgetan. Ich hatte in Leverkusen eine schwere Zeit. Der Fokus lag darauf, zurückzukommen, wieder Stammspieler dort zu werden. Ich habe es immer verfolgt, aber es hat mich nicht komplett gebrochen. ... Ecuador und Hincapie: Piero ist ein Top-Spieler. Er spielt nicht zu Unrecht bei Arsenal und ist da Stammspieler geworden. Er hat brutale Qualitäten. Ich glaube auch, dass Ecuador eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Nicht so gut reingekommen, aber wir müssen auf jeden Fall gewappnet sein. ... das Training: Ich trainiere bewusst so, dass ich ans Limit muss, weil es mir hilft, mich an die Temperaturen anzupassen. Die Trainingseinheiten unter Julian sind kurz und intensiv. Er verlangt alles perfekt von uns, macht viele Spiele mit vielen Regeln, dass die Birne da sein muss. Er fordert einfach sehr viel von uns. ... die Ausgangssituation: Ich würde gar nicht sagen, dass es keine Bedeutung hat. Wir müssen im Flow bleiben, jeder Sieg tut uns gut und auch aus Respekt vor anderen Nationen müssen wir das Spiel so angehen, als würde es um alles gehen. Ich glaube nicht, dass Julian viele Experimente machen wird. ... die Kritik an Belgiens Doku: Ich habe das nebenbei mitbekommen und habe gar kein Verständnis dafür, dass er so kritisiert wird. Alle, die Eltern sind, wissen, was das für ein Gefühl ist, erstmals Papa zu werden. So eine Geburt ist sehr intensiv, da braucht auch die Frau ihn. Ich habe vollstes Verständnis, dass er dabei ist. ... die Tabelle und den Turnierbaum: Wir gucken nicht. Es kann jeder kommen, der will. Wir geben unser Bestes. Viele Nationen spielen ein starkes Turnier, wir dürfen niemanden unterschätzen.

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+++ 22. Juni: Schiedsrichter für Deutschland vs. Ecuador bekanntgegeben +++ Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso wird das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador leiten. Zuvor leitete sie bereits die Partie zwischen Tschechien und Südafrika und erhielt für ihre Leistung viel Lob. Der ehemalige deutsche Schiedsrichter Patrick Ittrich sagte bei "MagentaTV": "Das ist die beste Schiedsrichterleistung bis jetzt bei dieser WM." Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in dem Spiel um nichts mehr, der Gruppensieg steht bereits fest. Ecuador kämpft derweil um den Einzug in die K.o.-Runde.

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+++ 20. Juni: Andreas Rettig lobt Gastgeber Kanada +++ DFB Geschäftsführer Sport Andreas Rettig zeigt sich bei "MagentaTV" beeindruckt von Toronto: "Ich bin geflasht von der Mentalität der Kanadier hier. Das ist ja fast wie in Köln was die Ansprache angeht. Von daher ist alles prima, ich vermisse nur den Dom."

Die nächsten WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 20. Juni, 20:32 Uhr: Nagelsmann vertraut der Curacao-Startelf +++ Die Startaufstellung des DFB-Teams ist da! Julian Nagelsmann vertraut wenig überraschend der gleichen Startelf wie gegen Curacao. Auch Leroy Sane ist auf dem rechten Flügel wieder mit von der Partie. Die Aufstellung des DFB-Teams: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz - Havertz Die Aufstellung der Elfenbeinküste: YFofana - Kossounou, Singo, Agbadou, Konan - Kessie, Sangare, Amad, Inao Oulai, Diomande - Bonny

+++ 20. Juni: Fan-Marsch der DFB-Anhänger durch Toronto +++ Vor Deutschlands zweitem Vorrundenspiel bei der WM 2026 am Samstagabend in Toronto gegen die Elfenbeinküste (ab 22:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) gab es unter den DFB-Fans einen Fanmarsch. Tausende Anhänger der deutschen Nationalmannschaft trafen sich in der kanadischen Metropole, um gemeinsam in Richtung BMO Field zu pilgern, wo dann die Partie gegen die Ivorer stattfinden wird.

+++ 20. Juni: DFB-PK mit Jonathan Tah und Julian Nagelsmann +++ In Toronto standen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jonathan Tah am Samstag ab 00:45 Uhr (MESZ) in der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste den Medienvertretern Rede und Antwort. Die wichtigsten Aussagen: Julian Nagelsmann über ... ... Leroy Sane: "Leroy hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, wieso ich ihn nicht spielen lassen sollte. Ich habe Dinge bei ihm auf dem Feld gesehen, die sehr gut waren. Er hat gut gearbeitet und auch gut trainiert. Er hat an den Themen gearbeitet, die wir besprochen haben." ... die Elfenbeinküste: "Sie haben in der WM-Qualifikation und im Afrika-Cup oft in komplett anderer Grundordnung gespielt. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Sie haben starke Außenverteidiger und auf allen drei Positionen vorne viel Tempo. Ihr Tempo und ihr Eins gegen Eins sind schon so ihre größte Stärke. Dazu kommt eine brutale Körperlichkeit, die uns schon vor Probleme stellen könnte." ... die Herangehensweise im Vergleich zum Spiel gegen Curacao: "Es gibt ein paar Anpassungen und Optimierungen, um den ein oder anderen Ballverlust zu verhindern. Für jeden Gegner gibt es minimale Anpassungen." ... das bisherige WM-Turnier: "Ich finde, die USA haben es bislang sehr gut gemacht, mit viel Power. Große taktische Neuerungen habe ich aber noch nicht wahrgenommen. Aber das Turnier ist ja auch noch relativ jung." ... die Hydration Breaks bei der WM: "Es ändert nicht alles, weil man in den drei Minuten auch nicht komplette Analysen betreiben kann. Man hat 30, 40 Sekunden Zeit, kann kleine Anpassungen machen. Es ist aus dem Gesichtspunkt gut, dass die Jungs etwas trinken und man ein wenig Einfluss auf die Spieler hat." Jonathan Tah über ... ... das Spiel gegen die Elfenbeinküste, dem Land seiner Wurzeln: "Für mich wird es schon besonders sein, morgen gegen die Elfenbeinküste zu spielen. Es wird für mich besonderer sein, als gegen jeden anderen Gegner." ... TV-Experten: "Um ehrlich zu sein, gucke ich mir das nicht an und reagiere auch nicht darauf. Ich beschäftige mich nicht viel damit." ... den ivorischen Star Yan Diomande von RB Leipzig: "Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent. Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, definitiv. Ich finde es auch schön, wenn man von anderen Spielern etwas die Background-Stories mitbekommt."

+++ 18. Juni: DFB-PK mit Manuel Neuer +++ Im DFB-Quartier stand Torhüter Manuel Neuer ab 19:30 Uhr (MESZ) in der Pressekonferenz den Medienvertretern Rede und Antwort. Die wichtigsten Aussagen: Manuel Neuer über ... ... sein Comeback: "Ich bin mit vielen Ex-Trainern im Austausch. Man kommuniziert ohne Hintergedanke. Ich war aus gutem Grund zurückgetreten. Die zwei Jahren wären rein sportlich auch eine zu hohe Belastung für mich gewesen. Der Bundestrainer und ich haben uns ausgetauscht. Jetzt war es so, dass ich ähnlich wie 2014 angeschlagen war, aber ich hatte mehr Zeit, um zwischen den Pfosten zu stehen." ... seine Aura: "Das müssen Sie jetzt sagen, ich bin ja gerade in den Raum gekommen (Gelächter unter den Journalisten, Anm. d. Red.). Aura hat für mich zu tun mit Erscheinungbild - was unsere Defensive betrifft oder den Spielerkollegen ein gutes Gefühl zu geben. Den Spielern auch mit der Körpersprache was mitgeben und den vermitteln, dass jemand da ist, auf den man sich verlassen kann. Das versuche ich mitzugeben." ... Qualität im Team: "Wir haben viel Erfahrung in der Mannschaft. Wir hätten den Weg damals zu Ende gehen können. Diese Mannschaft hat eine gesunde Mischung, von frechen, jungen Spielern, die sehr agil sind, von erfahrenen Spielern, die viel erlebt haben und die alle eine gute Saison in ihren Vereinen gespielt haben." ... seine DFB-Zukunft: "Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei einer EM zwischen den Pfosten zu stehen. Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. Das Gleiche habe ich bei der EM auch so gehandhabt, deshalb gab es nach dem Aus gegen Spanien kein Statement in diese Richtung. Deswegen möchte ich mich mit nichts mehr in dieser Richtung beschäftigen. Ich schaue nach vorne, freue mich auf alle Spiele und denke nicht an irgendeinen Abschied von einem besonderen Trikot." ... den Zeitpunkt seiner Comeback-Entscheidung: "Einen Zeitpunkt kann ich gar nicht benennen, das hat sich nach meiner Verletzungspause einfach so entwickelt." ... Urbig als DFB-Nachfolger: "Jonas und ich kennen uns bestens, er ist eine Bereicherung für diese Mannschaft. Er trainiert auf dem höchsten Level, er gibt auch hinsichtlich seiner Zukunft Gas. Es ist für ihn wichtig, Turnierluft zu schnuppern, die Abläufe kennenzulernen und das Team zu unterstützen. Ich sehe ihn nicht als Trainingstorwart, sondern als kompletten Bestandteil unserer Mannschaft." "Jonas ist auf einem sehr guten Weg, er hat alles in der eigenen Hand. Auch die anderen haben eine Super-Saison gespielt." ... sein Fitnessgeheimnis: "Wichtig ist der Schlaf und die Ernährung. Man muss alle drei Tage auf dem Peak sein." ... Vergleiche mit vorherigen WM-Turnieren: "Wir wollen nicht zurückblicken. Die Mannschaft beschäftigt sich mit dem nächsten Schritt gegen die Elfenbeinküste. Es wäre wichtig, sich schon nach dem zweiten Spiel für die K.o.-Runde zu qualifizieren." ... Tah und Schlotterbeck: "Sie geben mir ein sehr gutes Gefühl. Beide haben eine hervorragende Runde gespielt. Jona habe ich die ganze Saison vor mir gehabt und ich habe ihm auch nach der Saison gesagt, was für eine Weltklasse-Saison er gespielt hat. Gerade wenn du im ersten Jahr für Bayern München spielst, ist es etwas ganz besonderes, so eine Runde zu spielen. Das Glück hatte ich in meiner ersten Saison für Bayern nicht, weil wir titellos geblieben sind." ... die WM-Bilder 2010, als die Spieler als Tiere gezeigt wurden: "Das war angelegt an Safari und Südafrika. Wir haben seit dem viel Mist mitgemacht. Wir gehen auch mit der Zeit, vielleicht hat man auch aus den Fehlern gelernt." ... die Chancen auf den WM-Titel: "Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu, sonst wäre ich nicht hier. Ich glaube, dass es für mich ein absolutes Geschenk ist, nochmal dabei zu sein. Für mich wäre es natürlich etwas ganz besonderes, das ein zweites Mal zu schaffen. Wenn ich diese Chance nicht sehen würde, dass wir die Möglichkeit mit unser Mannschaft haben, dass auch zu schaffen, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen." ... Kritiker: "Grundsätzlich zählt die Erfahrung schon mit dazu, dass man selbst mal gespielt haben sollte, auch weiß, wie es ist, auf dem Platz zu stehen. Da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man vor Millionen von Zuschauern gespielt hat. Sondern eben diese Erfahrung gesammelt hat, gerade im Tor ist das noch mal etwas ganz anderes als vielleicht auf einer Innenverteidigerposititon. Dafür gibt es ja auch Experten. Sie sollten ihre Aufgabe ernst nehmen und verantwortungbewusst mit den Aussagen umgehen." ... sein kritisiertes weißes Langarm-Untertrikot: "Ich versuche immer die gleiche Farbe zu spielen, wenn sie da ist." Einwand der DFB-Pressesprecherin: "Es gab aber gar keine Reklamation." ... seine Wade: "Das baut sich so auf, auch das Vertrauen im Mannschaftstraining holt man sich über die Praxis. In den letzten Tagen vor dem ersten Spiel gegen Curacao war es einfach so, dass ich mich gut gefühlt habe und dass es für mich klar was, dass es jetzt auch durchgängig so bleiben wird. Dass habe ich für mich manifestiert. Ich glaube einfach, dass sowas auch ganz normal ist, dass so etwas vor dem Turnier kommen kann. Gerade bei mir ist es oft der Fall gewesen, dass ich vor Turnieren noch nicht ganz dagewesen bin und mich dann sehr gut auf ein Zeitfenster vorbereiten kann. Das hat auch immer was gutes gehabt, hat auch schon zu Erfolgen geführt und könnte eventuell auch ein gutes Omen sein." ... Nagelsmann: "Jeder entwickelt sich weiter, das hat Julian auch gemacht. Es ist kein Riesenunterschied zur EM 2024. Es gibt wenig Rückfragen aus der Mannschaft. Für mich wirkt er sehr selbstsicher. Er ist ein emotionaler Trainer, aber das gehört dazu. Seine Analysen sind so klar, dass wir zielstrebig in die Spiele gehen können."

+++ 18. Juni: Nagelsmann plant wohl neue Sane-Rolle +++ Mit einem spektakulären 7:1 gegen Curacao startete die DFB-Elf in die WM 2026. Während die meisten Nationalspieler überzeugen konnten, fiel Flügelspieler Leroy Sane erneut ab (ran-Note: 4). Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag (ab 22:00 Uhr im Joyn-Stream und Liveticker) wird heiß diskutiert, ob der Spieler von Galatasaray Istanbul weiter in die Startelf gehört oder nicht. Nach freien Tagen Anfang der Woche zur Regeneration und Erholung wird sich seit Mittwoch auf die Partie vorbereitet. Die "Bild" berichtet, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann im Geheimtraining einen Systemwechsel einstudieren ließ, der auch Sane betrifft. Demnach wurde im nicht öffentlichen Teil des Trainings im 11 gegen 11 mit unterschiedlichen Schwerpunkten gespielt. In der Defensive hätte es dabei offenbar einen leichten Systemwechsel geben, bei dem aus dem normalen 4-2-3-1-System ein tiefes 5-4-1-System wird. Sane soll dabei offenbar rechts in eine Fünferkette, neben Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown als Gegenüber auf der Außenbahn, rücken. Davor formiert sich dem Bericht zufolge ein Vierer-Mittelfeld mit Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha und Jamal Musiala. Kai Havertz gibt davor die einzige Spitze. Damit soll offenbar auf die schnellen Flügelspieler der Elfenbeinküsste Yan Diomande und Bazoumana Toure reagiert werden, deren Wege Sane und Brown mit ihrem Tempo in der Fünferkette besser einschränken können. Routinier Antonio Rüdiger hatte zuvor bereits vor den rasanten Gegnern gewarnt: "Das sind halt schon D-Züge. Sie lieben das Eins gegen Eins. Wir müssen sehr aufmerksam sein." Zusätzlich hat Kapitän Kimmich entgegen der öffentlichen Kritik an Sane eine Lanze für seinen Mitspieler gebrochen und dessen Bedeutung für die DFB-Elf nach dem WM-Auftakt herausgestellt: "Er hat mich nie allein gelassen, ist immer zurückgesprintet. Bei Ballverlust hat er immer versucht, schnell wieder hinter den Ball zu kommen. Natürlich ist es cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber es gibt auch andere Aufgaben, die er zu erfüllen hat." Und auch in der Offensive soll Nagelsmann eine zusätzliche Variante einstudieren haben lassen. Demnach rückte Musiala als zweite Sturmspitze weiter vor neben Havertz. Wirtz und Sane besetzten die Außenbahnen, Nmecha und Pavlovic dahinter machten das Mittelfeld breiter, womit Kimmich in die Mitte einrücken konnte.

+++ 17. Juni: Antonio Rüdiger spricht vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste +++ Im DFB-Quartier steht heute Abwehrspieler Antonio Rüdiger ab 19:45 Uhr (MESZ) in der Pressekonferenz Rede und Antwort. Bei der WM 2022 war er noch gesetzt. Diesmal ist der Star von Real Madrid hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck nur Backup. Beim Auftaktspiel gegen Curacao wurde der 33-Jährige spät eingewechselt. ran tickert die wichtigsten Rüdiger-Aussagen. Antonio Rüdiger über... ... Jonathan Tah als Abwehrchef: "Der Schub, den er die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat, hat bei mir sehr viel Respekt. Die vergangene Saison bei Bayern München war überragend. Er ist der neue Chef." ... sein Verhältnis zu Jonathan Tah: "Das Verhältnis war schon immer gut. Wir spielen seit 2016 zusammen. Es ist immer harmonisch, respektvoll. Wir lachen viel, ab und zu tanzen wir auch, da muss er sich noch verbessern. Es hat mich keine Überwindung gekostet, zu sagen, dass Jonathan der neue Abwehrchef ist. Jeder hat seine Zeit, und jetzt ist seine Zeit." ... das Spiel gegen die Elfenbeinküste: "Da stechen Spieler hervor: Yan Diomande. Nicolas Pepe und auch Amad Diallo. Das sind schon D-Züge. Sie lieben das Eins-gegen-Eins. Die Jungs sind es gewohnt, in solchen klimatischen Verhältnissen zu spielen. Sie suchen Kontersituationen. Wir müssen gewappnet sein. Alles kann man nicht vermeiden, aber wir wollen unser Bestes tun. Wir vertrauen Julian Nagelsmann und der Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass wir sehr viel in Ballbesitz sein werden. Und da ist es wichtig, die Restverteidigung gut zu positionieren. Wir werden Fehler machen, das ist normal. Aber wenn wir gut positioniert sind, können wir den Ball erobern und weiter angreifen. ... Kritik an seiner Person: "Ich respektiere Meinungen. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Deswegen gibt es von der Seite nicht viel zu sagen. Ich war nie der Spieler, der sich darüber geäußert hat. Seriöse Kritik ist immer bei mir willkommen. Ganz simpel." ... Social-Media-Kritik: "Ich sehe etwas Positives daran. Mein Name bekommt sehr viele Klicks. Manchmal ist schlechte Presse auch gute Presse. [...] In der Social-Media-Welt bin ich der Buhmann. Das ist für mich okay. In Spanien werden Aktionen, wenn es fair bleibt, mehr gefeiert. Aber auch in Deutschland gab so viele Spiele, in denen ich gute Tacklings hatte und Gruppen von Zuschauern meinen Namen gerufen haben. Lassen wir Social Media Social Media sein und wir bleiben in der realen Welt. ... über die bisherige WM: "Generell ist es sehr heiß und die Teams geben schon viel Gas. Ich habe Österreich und Jordanien geschaut. Da ging es schon gut ab. Ich will unser Spiel nicht auf die Goldwaage legen. Aber da war für uns mehr zu verlieren als zu gewinnen. Es ist nicht einfach gegen vermeintlich kleinere Nationen. Die sind zu 100 Prozent motiviert und wir müssen das matchen, um keine Probleme zu bekommen. ... Felix Nmechas Beten mit Spielern von Curacao: "Es ist etwas Persönliches. Er hat das gemacht und ich sehe nichts Falsches daran. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Schöne Bilder, oder? Wir reden von Meinungs- und Religionsfreiheit. Deshalb sehe ich dabei kein Problem. Mehr Thema war bei uns seine geile Leistung. Es ist seine persönliche Sache. Ich sehe da überhaupt keinen Gesprächsstoff." ... Nathaniel Brown: "Ich bin sehr positiv von ihm überrascht. Das erste Mal habe ich ihn im März-Lehrgang getroffen. Er ist ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz wird er zum Monster. Dem Spieler muss man nicht so viel auf den Weg geben. Die jungen Hüpfer sind schon sehr weit für ihr Alter. Sehr gut." ... seine Vertragsverlängerung bei Real Madrid und Jose Mourinho als neuen Trainer: "Ich freue mich sehr auf Mourinho. Endlich klappt es, dass ich unter ihm spielen kann. In der Vergangenheit gab es sehr viele Gespräche mit ihm, aber es ist leider nie passiert. Ich hatte ein schwieriges letztes Jahr, vor allem körperlich. Aber ich habe mich wieder zurückgekämpft. Madrid ist mein Zuhause. Ich fühle mich sehr wohl. Deswegen habe ich nie an irgendetwas anderes gedacht. Ich wollte fit werden und mir einen neuen Vertrag verdienen. Und das habe ich." ... Real Madrid als Traumziel: "Real Madrid war nie wirklich ein Traum von mir. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich das erreichen könnte. Erst nach dem Champions-League-Sieg mit Chelsea dachte ich mir, dieser Nicht-Traum kann wahr werden. Natürlich fragen mich Spieler, wie es in Madrid ist. Der Druck, all das Tam-Tam um den Verein herum. Ich kann nicht viel dazu sagen. Das muss man selber erleben. In der Mannschaft hier hat jeder die Qualität, dort eines Tages auch zu spielen."

+++ 17. Juni: DFB-Team startet Vorbereitung auf zweites Spiel +++ Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag (Ortszeit) im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz. Nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Toronto auf die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire). Mit einem weiteren Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht. In Winston-Salem stehen noch zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe es im FIFA-Charterflieger am frühen Freitagnachmittag Richtung Toronto geht. Letzter Gruppengegner ist Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

+++ 17. Juni: Joshua Kimmich berichtet von besorgniserregender Schlangenbegegnung +++ Nachdem bereits bei anderen Teams Schlangen rund um die WM-Quartiere ein Thema waren, hat es jetzt auch Deutschland erwischt. Wie Joshua Kimmich bei einer Pressekonferenz berichtete, wurde in der Nähe des DFB-Camps eine giftige Schlange entdeckt. "Wir haben gestern eine Schlange gesehen, aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt, aber es ist zumindest mal gefährlich." Nach den vorliegenden Informationen handelte es sich bei der Art um einen Nordamerikanischen Kupferkopf. Die in North Carolina weit verbreitete Schlangenart gilt als giftig. Ein Biss ist normalerweise nicht lebensbedrohlich, sollte jedoch ärztlich behandelt werden. Die Begegnung hat bei Kimmich Eindruck hinterlassen. "Hier habe ich ein bisschen Respekt. In Deutschland habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so viele gefährliche Tiere." Entsprechend achten die DFB-Profis derzeit verstärkt darauf, sich außerhalb der Trainingsanlagen umsichtig zu bewegen. "Ich habe das Gefühl, wenn du mal auf so eine Schlange trittst, kann es schon böse enden. Deswegen versuchen wir uns hier eher zurückzuhalten, was die Tiere angeht." Besondere Schutzmaßnahmen wurden im deutschen Teamquartier bislang allerdings nicht eingeführt. Damit unterscheidet sich die Situation von jener bei Österreichs Nationalmannschaft, wo wegen möglicher Schlangenbegegnungen bereits Konsequenzen gezogen wurden.

+++ 16. Juni: Joshua Kimmich verteidigt Leroy Sane +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Spielern am Dienstag trainingsfrei gegeben, der Kapitän erfüllt aber trotzdem seine Pflichten. Joshua Kimmich stellte sich bereits um 10 Uhr Ortszeit im DFB-Teamquartier in Winston-Salem den Medien. Die wichtigsten Aussagen: Joshua Kimmich über ... ... den Auftaktsieg: Ich glaube, dass es generell ein Sieg war, der erwartet wurde, von außen und von uns auch. Es war ein überzeugender Sieg. Wir haben fünf Minuten, wo wir gestruggelt haben, aber ansonsten haben wir sehr wenig zugelassen. Es ist auch nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen. ... die Elfenbeinküste und Diomande: Natürlich hat er eine brutale Entwicklung genommen. Vor einem Jahr hat den keiner gekannt. Ich habe früh in der Saison etwas von David über ihn gehört. Er hat eine überragende Saison gespielt in einem Team, wo es nicht nur bergauf ging. Er hat sehr spektakuläre Leistungen gebracht, sein Dribbling ist außergewöhnlich, wie er ein Start-Stopp-Dribbling hat. Ein bisschen wie Kingsley bei uns früher bei Bayern. Er hat ein krasses Tempo. Es gibt aber noch andere Spieler, die sie haben. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten. ... die Physis der kommenden beiden Gegner: Wir haben das Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren, aber ich glaube auch, dass beide physisch sehr stark sind und mit den Bedingungen gut klar kommen. Die beiden Gegner unterscheiden sich nochmal ein bisschen. Ecuador verteidigt sehr, sehr gut. Die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive, die gut sind im Umschalten. Wir haben viele Stärken, um beiden Teams wehzutun. ... Felix Nmecha: Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben. Er hat eine extreme Physis, ist sehr schnell, sehr robust, ist technisch für seine Größe überragend. Sein Tor war außergewöhnlich. Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann. Der gibt uns sehr viel, er kann auch gut verteidigen, gerade mit seiner Schnelligkeit. ... Kritik von Joachim Löw (siehe unten): Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht das Weltklasseniveau hat. Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen, wo man sehen wird, wo wir stehen. Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel lassen, müssen weniger Gegentore bekommen. Trotzdem schießen wir auf der anderen Seite sieben Tore und können noch drei, vier mehr machen. Wir sollten jetzt die zwei Gruppenspiele noch spielen und danach können alle Experten bewerten, wo wir stehen. ... Nathaniel Brown: Er ist sehr ruhig und zurückhaltend neben dem Platz, ist da immer in seiner Dreiergruppe unterwegs mit Assan und Pavlo. Auf dem Platz ist er sehr mutig und bringt seine Qualitäten ein. Er hat sich bei mir noch nicht über den FC Bayern erkundigt, aber er hat einen super Start ins Turnier gehabt mit Tor und Vorlage. Das ist mir damals leider nicht gelungen gegen Mexiko. ... Jamal Musiala: Eine Familie wird man auf dem Platz mehr als neben dem Platz. Wenn ich sehe, dass Jamal Musiala 30 Meter zurücksprintet und den Ball erobert. Klar, viele schauen auf sein Tor oder seine spektakulären Dribblings, ich bin dann einer, der auf sowas schaut. ... die Arbeit gegen den Ball: Wir sind eine Mannschaft, die viel Qualität mit Ball hat, aber es ist auch wichtig, dass wir gut absichern. Wir müssen die Konterspieler kontrollieren. Das wird auch gegen die Elfenbeinküste wichtig sein. Wenn du den Raum mit 50 bis 60 Metern hinter dir verteidigen musst, dann unkonzentriert bist, dann kann es ein bisschen schwierig werden im Wettrennen. Deshalb müssen wir die Dinge vorher lösen. ... Julian Nagelsmann: Es ist schon was anderes, Vereinstrainer und Bundestrainer zu sein. Bei Julian dachte ich am Anfang, dass er jeden Tag auf dem Platz stehen und mit der Mannschaft arbeiten muss. In den letzten Monaten ist er sehr klar in der Kommunikation, was er möchte und von uns verlangt. Er spricht die Dinge offen an, das ist eine besondere Qualität. Er hat keine Angst davor, Spieler auch mal zu kritisieren. Das ist wichtig, wenn man sich weiterentwickeln möchte als Spieler und als Mannschaft. Er ist angekommen, hat ein neues Trainerteam um sich herum. Davor war Sandro noch da, die Abläufe werden jetzt homogener. Man merkt das auch auf dem Platz, finde ich. Nach der Euro hatten wir eine sehr gute Phase bis zur Nations League und der Slowakei. Aber auch da ist er sich treu geblieben und hat seine Überzeugung in die Mannschaft getragen. Das macht er sehr, sehr gut und deshalb folgen ihm die Spieler auch. ... Kritik an Leroy Sane: Finde ich nicht so verständlich. Ich fand ihn extrem engagiert, vor allem sein Umschaltverhalten, das ist etwas worauf ich achte, er hat mich nie allein gelassen, hat versucht, immer schnell wieder hinter den Ball zu kommen. Er hat jetzt kein Tor gemacht. Wichtig ist, dass wir es nicht nur daran bemessen, es ist cool, wenn er drei Tore macht, aber es gibt auch andere Aufgaben, die er zu erfüllen hat und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Dementsprechend verstehe ich die Kritik wirklich nicht. Auch wenn ich Leroys Körpersprache gesehen habe, die ja oft kritisiert wird bei ihm. ... die Mischung aus Erfahrung und frischem Wind: Die Mischung hilft uns definitiv. 2018 dachte ich auch, wir haben eine überragende Mischung mit Weltmeistern und Confed-Cup-Siegern. Am Ende hat uns die Mischung nicht geholfen. Diesmal kommt dazu, dass wir außer Manu nur Spieler haben, die noch nichts mit der Nationalmannschaft gewonnen haben, dass wir den Hunger drin haben. Wir haben viele Spieler, die das auch schätzen, hier dabei zu sein.

+++ 16. Juni: Löw zweifelt an der Stabilität des DFB-Teams +++ Weltmeistertrainer Jogi Löw hat in der TikTok-Liveshow "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" Zweifel an der deutschen Nationalmannschaft geäußert. "Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen", sagte Löw. Dazu würden der Mannschaft auch die richtigen Persönlichkeiten fehlen: "Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer." Darüber hinaus warnte der Weltmeister von 2014 davor, sich nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao zu sicher zu fühlen. "Man darf sich jetzt aber nicht im siebten Himmel wähnen. Das war sicher der leichteste Gegner bei dieser WM", erklärte der 66-Jährige. Es werde in Zukunft darauf ankommen, dass die DFB-Elf über 90 Minuten Dominanz zeigen kann. Insgesamt sehe er aber einen Aufwärtstrend seit der Europameisterschaft vor zwei Jahren.

+++ 15. Juni: Deutschland hat K.o.-Runden-Ticket statistisch fast sicher +++ Seit dem Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 hat die deutsche Nationalmannschaft kein K.o.-Runden-Match mehr bei einer Weltmeisterschaft bestritten. Das DFB-Team flog in Russland wie auch in Katar bereits in der Vorrunde aus dem Turnier. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der WM 2026 zum dritten Aus nach der Gruppenphase in Serie kommt, war schon vor dem Curacao-Spiel gering. Nach dem 7:1-Erfolg gegen den WM-Underdog ist die Gefahr nun sogar noch deutlich kleiner geworden. Deutschland hat nicht nur drei Punkte auf dem Konto, sondern auch eine satte Tordifferenz von +6. Hinzu kommt, dass bei der WM 2026 erstmals 32 Mannschaften in der K.o.-Runde stehen. Neben den beiden Erstplatzierten kommen auch acht der zwölf Gruppen-Dritten ins Sechzehntelfinale. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Der Datendienstleister "Football Meets Data" hat basierend auf Vorleistungen und auf das erste Resultat des deutschen Teams berechnet, wie wahrscheinlich ein Einzug in die nächste Runde ist. Dabei kommt das Statistik-System auf einen Wert von 99,6 Prozent. Das bedeutet, dass Deutschland den Berechnungen zufolge in 996 von 1000 Fällen weiterkommt. Während die Elfenbeinküste nach ihrem 1:0 über Ecuador eine Chance von 94 Prozent auf die nächste Runde hat, liegt diese bei den Südamerikanern bei 66 Prozent. Curacao wird nur noch eine Chance von zehn Prozent zugesprochen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Julian Nagelsmann und das Team nicht auf Statistiken verlassen möchten. Ein Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag würde die letzten Zweifel beseitigen.

Der DFB-Kader in der Übersicht:

Abwehr Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Malick Thiaw (Newcastle United)