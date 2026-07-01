WM 2026: Paraguay vs. Frankreich live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Spannung pur im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Samstag, den 4. Juli, treffen Paraguay und Frankreich im Philadelphia Stadium aufeinander. Während die Franzosen ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, brennt der Außenseiter aus Südamerika auf die nächste Sensation.

Nachdem Paraguay mit dem Sieg gegen Deutschland für eine der größten Überraschungen dieser Weltmeisterschaft gesorgt hat, steht der Mannschaft in Philadelphia nun das nächste Highlight bevor.

Die Mannschaft von Didier Deschamps zählt hingegen zu den absoluten Top-Favoriten auf die WM-Krone und unterstrich diese Ambitionen zuletzt deutlich.

Beim souveränen 3:0-Erfolg im vorherigen Spiel gegen Schweden ließen die "Bleus" keinerlei Zweifel aufkommen und zeigten sich angeführt von ihren Offensivstars in großer Torlaune.