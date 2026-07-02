ran Fußball DFB-Team: Rüdiger mit klarer Kante zu Nmecha-Gebet Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 2. Juli, 21:59 Uhr: Klopp gesteht - diese zwei Weltstars hätte er beinahe zum BVB geholt +++ Als Experte bei der WM für "MagentaTV" plauderte Jürgen Klopp über seine Ära beim BVB aus dem Nähkästchen und sprach unter anderem über zwei zukünftige Weltstars, die einst fast unter ihm in Dortmund gelandet wären. Laut eigener Aussage hätte Klopp nämlich 2013 gerne Sadio Mane und Kevin De Bruyne zum BVB gelotst. "Ich hatte Sadio nach Dortmund eingeladen. Wir haben geredet. Der Kollege kam an, hatte die Haare so gefärbt – das hat er später immer noch so gehabt – und die Basecap saß schräg auf dem Kopf. Und dann beim Reden konnte er mir nicht in die Augen gucken", sagte Klopp: "Ich habe das missverstanden. Er war unsicher und ich habe es falsch gelesen. Dann habe ich gedacht, er ist noch nicht so weit. Dann ist er nach Southampton gegangen. Da hat er mir dann aber gezeigt: 'Oh, ich bin so weit'." Später holte Klopp Mane dann vom FC Southampton zum FC Liverpool und das Duo gewann zusammen unter anderem die Champions League und den Titel in der Premier League. Noch weiter war man einst offenbar sogar De Bruyne, es fehlte nur noch die Unterschrift. "Kevin De Bruyne ist ein Top-Top-Spieler. Und ich hatte ihn schon praktisch in Dortmund. Er war meine Toplösung und dann kam uns Jose Mourinho dazwischen. Der kannte mich damals wahrscheinlich noch gar nicht", erinnerte sich Klopp. Mourinho war als damaliger Chelsea-Coach der Boss de Bruynes und somit wurde aus dem angedachten Deal nichts. "Jose wollte nicht. Er hat ihm wohl gesagt: Komm Junge, bleib noch bei Chelsea, probier's", ergänzte Klopp. Eine Erfolgsgeschichte wurde die Zusammenarbeit von De Bruyne und Mourinho aber nicht, schon Anfang 2014 wechselte der Belgier zum VfL Wolfsburg und wurde anschließend bei Manchester City zum absoluten Topstar.

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+++ 2. Juli, 07:24 Uhr: 100 Millionen Euro für Felix Nmecha? +++ Offenbar hat Felix Nmecha trotz der insgesamt enttäuschenden Leistung des DFB-Teams positiv auf sich aufmerksam gemacht. Der Mittelfeldspieler des BVB soll laut "The Athletic" auf der Liste von Manchester United stehen. Die "Red Devils" versuchen aktuell, Mateus Fernandes von West Ham United zu verpflichten, doch die Ablöseforderungen des Premier-League-Absteigers sollen zu hoch liegen. Auf einer Shortlist mit Alternativen sollen neben Nmecha auch Alex Scott, Aurelien Tchouameni, Carlos Baleba und Adam Wharton stehen. Der deutsche Nationalspieler hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2030 und soll laut einem Bericht der "Sport Bild" für eine Ablöse um die 100 Millionen Euro zu haben sein. Auch interessant: Bundesliga gibt Spielplan für ersten beiden Spieltage 2026/27 bekannt

+++ 1. Juli, 07:20 Uhr: WM-Shootingstar könnte Nachfolger von Guirassy werden +++ Borussia Dortmund bereitet sich laut der "Bild" auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy vor. Zwar plant der BVB weiterhin mit dem Torjäger für die kommende Saison, doch der Angreifer sondiert offenbar gemeinsam mit seinem Bruder den Markt. Sollte ein finanzstarkes Top-Team ein attraktives Angebot abgeben, gilt ein Wechsel als nicht ausgeschlossen. Guirassys Ausstiegsklausel soll in diesem Sommer bei rund 38 Millionen Euro liegen. Als Wunschkandidat für den Fall eines Abgangs soll weiterhin Fisnik Asllani gelten. Der kosovarische Nationalspieler der TSG Hoffenheim wird jedoch offenbar auch von RB Leipzig umworben. Zudem beschäftigt sich Dortmund anscheinend mit Folarin Balogun von der AS Monaco. Der US-Nationalspieler soll mit starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt haben und als Alternative gelten, falls Asllani nicht zu haben wäre. Balogun kommt bei der WM bislang auf zwei Tore und eine Vorlage.

+++ 29. Juni, 19:34 Uhr: BVB zeigt offenbar Interesse an WM-Fahrer +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit WM-Fahrer Benjamin Tahirovic. Wie "Sky" berichtet, steht der 23 Jahre alte Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina bereits seit mehreren Monaten auf der Liste des BVB. Allerdings soll das ursprüngliche Interesse noch auf den vorherigen Sportdirektor Sebastian Kehl zurückgehen. Unter dessen Nachfolger Ole Book soll Tahirovic auf der Liste etwas abgerutscht, aber immer noch ein Kandidat sein. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 beim dänischen Traditionsklub Bröndby IF unter Vertrag. Bei der WM kam er für Bosnien in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, zweimal stand er in der Startelf.

+++ 26. Juni, 20:55 Uhr: Nächster England-Klub steigt wohl in den Poker um Felix Nmecha ein +++ Der Dortmunder Mittelfeld-Star Felix Nmecha nutzt die Plattform WM bislang zu beeindruckender Eigenwerbung. Der 25-Jährige zieht durch seine guten Leistungen im DFB-Trikot nun wohl immer mehr Interesse auf sich. Wie "Sky Sports" berichtet, soll mit Newcastle United ein weiterer Premier-League-Klub in den Poker um den deutschen Nationalspieler eingestiegen sein. Dem Bericht nach erachten die "Magpies" Nmecha als geeigneten Kandidaten für die mögliche Nachfolge von Bruno Guimaraes, der vom FC Arsenal umworben wird. Vor allem Newcastle-Coach Eddie Howe soll ein großer Nmecha-Fan sein, allerdings müssten die Engländer wohl tief in die Tasche greifen für eine Verpflichtung. Demnach soll die Dortmunder Schmerzgrenze bei 120 Millionen Euro liegen. Im Sommer 2027 soll Nmecha hingegen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro zu haben sein, 2028 dürften es 70 Millionen Euro sein. Zuletzt wurde bereits von der "Sport Bild" berichtet, dass Manchester City, Manchester United und Liverpool eine mögliche Nmecha-Verpflichtung in Erwägung ziehen sollen.

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