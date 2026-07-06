WM 2026: Portugal vs. Spanien heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

Was für ein Duell im Achtelfinale der WM 2026. In Dallas treffen am Montag Portugal und Spanien aufeinander. Superstar Cristiano Ronaldo gegen den zukünftigen, Lamine Yamal. Hier erfährst du alles zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream sowie der Ausgangslage.

Während CR7 nach der WM seine internationale Karriere vermutlich beenden wird, steht der 18-jährige Yamal vor einer schillernden Zukunft. Kann der Altmeister dem Youngster diesmal noch einmal den Rang ablaufen? Oder beginnt eine neue Regentschaft? Am Montagabend bekommen wir die Antwort - bei einem Fußball-Leckerbissen

Als Cristiano Ronaldo 2004 sein erstes Turnier mit der portugiesischen Nationalmannschaft spielte, war Lamine Yamal noch nicht einmal geboren. Im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 trifft demnach die Vergangenheit auf die Zukunft.

Das Achtelfinale der beiden Nachbarn ist sowohl im Free-TV beim ZDF sowie im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen. Zudem kann das Duell im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden .

In Echtzeit versorgen wir dich mit allen Toren, Fouls und entscheidenden Spielzüge direkt aus dem Dallas Stadium. So bist du immer bestens informiert.

Du bist unterwegs und hast keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen? Verfolge den Klassiker im WM-Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien in unserem kostenlosen ran-Liveticker .

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Portugal vs. Spanien

Portugal stolperte sich ein wenig durch die Vorrunde. Als Gruppenzweiter hinter Kolumbien qualifizierte sich die Selecao Portuguesa für die K.o.-Runde. Das hatte man sich einfacher vorgestellt.

Zum Auftakt beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo war der Fehlstart perfekt. Ronaldo blieb torlos - und prompt hagelte es Kritik, ob der Altstar seiner Mannschaft überhaupt noch helfen könne.

Die Antwort folgte im zweiten Gruppenspiel. 5:0 gegen Usbekistan. Standesgemäß. Und auch CR7 lieferte und traf doppelt.

Durch ein 0:0 gegen die Kolumbianer mussten sich die Portugiesen mit Platz zwei in der Gruppe begnügen.

Das Sechzehntelfinale gegen Kroatien war an Dramatik nicht zu überbieten. Während Portugal die erste Halbzeit dominierte, drehten die Kroaten nach der Pause auf und gingen durch Ivan Perisic sogar in Führung. Es folgte ein offener Schlagabtausch.

Ronaldos Ausgleich wurde vom VAR wegen Abseitsstellung kassiert. Wenige Minuten später jubelte CR7 dennoch. Sein verwandelter Strafstoß war sein erstes Tor in einer WM-Endrunde.

Als schon alles nach Verlängerung aussah, besorgte Goncalo Ramos das 2:1 für Portugal. Zlatko Dalic erzielte in der 13. Minute der Overtime zwar den vermeintlichen Ausgleich, doch wieder griff der Videoassistent ein, diesmal zu Gunsten der Portugiesen.

Cristiano Ronaldos letzte WM-Reise geht also weiter.

Der amtierende Europameister galt bereits vor dem Turnier als einer der absoluten Topfavoriten. Doch in der Gruppenphase blieb die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zunächst blass.

Das 0:0 gegen Kap Verde glich eine Blamage. Berücksichtigt man allerdings, dass der Inselstaat Weltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale an seine Grenzen brachte, muss man auch die Spanien Leistung eventuell neu bewerten.

Das 4:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi Arabien rückte alles wieder gerade. Lamine Yamal erzielte seinen ersten WM-Treffer. Schon nach einer halben Stunde war die Sache quasi gelaufen.

Mühsam wurde es nochmal zum Abschluss der Vorrunde gegen Uruguay. Bei einer sehr durchwachsenen Vorstellung der "La Roja" reichte ein 1:0 zum Gruppensieg.

Im Sechzehntelfinale hatte der Europameister schließlich keine Mühe mit harmlosen Österreichern. Mikel Oyarzabal (2) und Pedro Porro trafen beim 3:0 für Spanien.