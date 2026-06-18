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WM 2026 - "Ein Zocker": Wayne Rooney schwärmt von Thomas Tuchel
Veröffentlicht:von SID
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England startete mit dem 4:2-Erfolg gegen Kroatien erfolgreich in die WM. Fußball-Legende Wayne Rooney hat lobende Worte für Trainer Thomas Tuchel übrig.
Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney hat nach dem Auftaktsieg der Engländer gegen Kroatien (4:2) ein Loblied auf Thomas Tuchel gesungen.
Die besten Trainer seien "Zocker", sagte er 40 Jahre alte frühere Toptorjäger (120 Länderspiele, 53 Tore) bei der BBC, und der deutsche Teamchef habe nach der Halbzeitpause "gezockt und auf Sieg gespielt, um das Spiel zu entscheiden. Und das hat sich bezahlt gemacht."
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England hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer zum 3:2 kassiert. Tuchel hielt danach in der Pause eine von allen Spieler gelobte Halbzeitansprache und wechselte schließlich in der 72. Minute gleich drei Offensivspieler ein: Marcus Rashford, Buyako Saka und Morgan Rogers.
"Ich liebe das. Ich liebe diese Einwechslungen. Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war", sagte Rooney. Hätte Tuchel einfach nur abgewartet und die Kroaten kommen lassen, hätte es ein Nervenspiel werden können, so aber habe der deutsche "Manager" mit den Wechseln die Initiative ergriffen. "Es ist mutig, es zeigt dass er die Kontrolle über das Spiel haben und es gewinnen will."
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"Jeder hätte sich fragen können", sagte Rooney, "warum bringt er nicht einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen weiteren Abwehrspieler", aber Tuchel habe eben gezockt. In der 80. Minute wechselte der Teamchef dann doch noch in Djed Spence einen Abwehrspieler ein, der prompt das 4:2 von Rashford auflegte (85.). "Brillant", sagte Rooney.
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