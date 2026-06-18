Lungeninfektion: Brasiliens Weltmeistertrainer Parreira auf Intensivstation

:newstime Spektakulärer WM-Auftakt der Three Lions Videoclip • 02:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Carlos Alberto Parreira liegt im Krankenhaus. Brasiliens Fußball-Legende wird aktuell künstlich beatmet.

Brasiliens WM-Ikone Carlos Alberto Parreira ist einen Tag nach der Einlieferung in eine Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt worden. Der frühere Weltmeister-Coach leide an einer Lungeninfektion, das teilte das Hospital Samaritano Barra in Rio de Janeiro am Donnerstag mit. Der 83-Jährige werde beatmet, sein Zustand sei stabil.

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Parreira hatte die Selecao 1994 zum WM-Triumph in den USA geführt. Seit knapp drei Jahren kämpft er gegen das Hodgkin-Lymphom, einen bösartigen Tumor des Lymphsystems. Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen machte im Januar 2024 über den Verband CBF seine Erkrankung publik, nachdem er sich bereits vier Monate lang Chemotherapie unterzogen hatte.

Parreira betrat als Konditionstrainer von Mario Zagallo bei Brasiliens Triumph 1970 erstmals die WM-Bühne. Als verantwortlicher Coach betreute er neben der Seleção (1994, 2006) bei Weltmeisterschaften noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Südafrika. Beim WM-Turnier 2014 erlebte der damalige Technische Direktor der Seleção das 1:7-Debakel gegen Deutschland als bitteren Karriere-Schlussakt. Schon vor dreieinhalb Jahren bangte die Fußballwelt während eines WM-Turniers um einen Brasilianer. Der damals 82 Jahre alte Pelé verstarb damals nur wenige Tage nach dem WM-Finale in Katar an Organversagen als Folge eines fortgeschrittenen Darmkrebses.

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