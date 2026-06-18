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Lungeninfektion: Brasiliens Weltmeistertrainer Parreira auf Intensivstation

Veröffentlicht:

von SID

:newstime

Spektakulärer WM-Auftakt der Three Lions

Videoclip • 02:18 Min • Ab 12

Carlos Alberto Parreira liegt im Krankenhaus. Brasiliens Fußball-Legende wird aktuell künstlich beatmet.

Brasiliens WM-Ikone Carlos Alberto Parreira ist einen Tag nach der Einlieferung in eine Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt worden. Der frühere Weltmeister-Coach leide an einer Lungeninfektion, das teilte das Hospital Samaritano Barra in Rio de Janeiro am Donnerstag mit. Der 83-Jährige werde beatmet, sein Zustand sei stabil.

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Parreira hatte die Selecao 1994 zum WM-Triumph in den USA geführt. Seit knapp drei Jahren kämpft er gegen das Hodgkin-Lymphom, einen bösartigen Tumor des Lymphsystems.

Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen machte im Januar 2024 über den Verband CBF seine Erkrankung publik, nachdem er sich bereits vier Monate lang Chemotherapie unterzogen hatte.

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Parreira betrat als Konditionstrainer von Mario Zagallo bei Brasiliens Triumph 1970 erstmals die WM-Bühne. Als verantwortlicher Coach betreute er neben der Seleção (1994, 2006) bei Weltmeisterschaften noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Südafrika. Beim WM-Turnier 2014 erlebte der damalige Technische Direktor der Seleção das 1:7-Debakel gegen Deutschland als bitteren Karriere-Schlussakt.

Schon vor dreieinhalb Jahren bangte die Fußballwelt während eines WM-Turniers um einen Brasilianer. Der damals 82 Jahre alte Pelé verstarb damals nur wenige Tage nach dem WM-Finale in Katar an Organversagen als Folge eines fortgeschrittenen Darmkrebses.

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