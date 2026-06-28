WM 2026: Ronaldo und Portugal verpassen Gruppensieg bei spektakulärem Remis gegen Kolumbien

ran Fußball WM 2026 - Nagelsmann-Kritik verwundert Rettig: "Muss schmunzeln" Videoclip • 03:12 Min Link kopieren Teilen

Gute Chancen, aber keine Tore: Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Portugal den angestrebten Gruppensieg bei der WM verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez kam zum Abschluss der Vorrunde gegen Kolumbien nicht über ein 0:0 hinaus.

Was langweilig klingt, war in Wahrheit über weiten Teilen spektakulär: Sowohl Portugal als auch Kolumbien vergaben zahlreiche gute Möglichkeiten. Kolumbiens Treffer von Davinson Sanchez (90.+1) wurde vom VAR wegen Abseits einkassiert. Portugal steht trotz des Unentschiedens zum dritten Mal in Serie in der K.o.-Runde und trifft als Zweiter der Gruppe K nun am Donnerstag im Sechzehntelfinale in Toronto auf den Zweiten der Gruppe L: Kroatien. Im Achtelfinale könnte dann Europameister Spanien warten. "Es war ein sehr schwieriges Spiel. Kolumbien hat eine gute Mannschaft, sie spielen sehr intensiv und haben uns Probleme gemacht. Aber wir hatten immer den Willen, das Spiel zu gewinnen", sagte Torhüter Samú Costa. "Jetzt müssen wir uns erholen und auf das Spiel gegen Kroatien vorzubereiten."

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