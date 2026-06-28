WM 2026 - DR Kongo feiert historischen Erfolg und zieht in Sechzehntelfinale ein

Historischer Erfolg für die Demokratische Republik Kongo: Dank einer unwiderstehlichen Aufholjagd sind die Zentralafrikaner erstmals in die K.o.-Runde der Fußball-WM gestürmt. Das Team um Torjäger Yoane Wissa besiegte Turnierneuling Usbekistan am Samstag in Atlanta zum Abschluss der Gruppenphase mit 3:1 (0:1).

Bei der zweiten Teilnahme nach dem Vorrundenaus 1974, damals hieß das Land noch Zaire, stehen die Kongolesen im Sechzehntelfinale.

Wissa (68./Foulelfmeter, 90.+1) mit einem Doppelpack und Joker Fiston Mayele (78.) drehten die Partie und bescherten den Kongolesen den ersten WM-Sieg ihrer Geschichte. Kapitän Eldor Schomurodow (10.) war für Usbekistan erfolgreich.

Mit vier Punkten beendeten Wissa und Co., die Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo zum Auftakt ein 1:1 abgetrotzt hatten, die Gruppenphase als einer der acht besten Dritten und sicherten so das Weiterkommen. Usbekistan und Trainer Fabio Cannavaro, als Spieler 2006 mit Italien Weltmeister, sind als punktloser Letzter raus.

Mit dem Mute der Verzweiflung legten die Usbeken in Atlanta einen Blitzstart hin. Einen ersten Schomurodow-Treffer (1.) pfiff der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer bei seinem zweiten WM-Einsatz jedoch wegen einer Abseitsstellung zurück. Ein paar Minuten später zauberte der usbekische Kapitän dann: Wunderschön hob Schomurodow den Ball über Kongos Torwart Lionel Mpasi ins Tor.