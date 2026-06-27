WM 2026: Zittersieg gegen Ghana - Kroatien im Sechzehntelfinale

ran Fußball WM 2026 - Nagelsmann-Kritik verwundert Rettig: "Muss schmunzeln" Videoclip • 03:12 Min Link kopieren Teilen

Kroatien liefert einmal mehr ab, als es darauf ankommt. Aber auch Ghana zieht in die K.-o.-Runde ein.

Luka Modric darf mit Kroatien bei seiner wohl letzten WM erneut auf eine magische Reise in der K.-o.-Phase hoffen. Das bislang enttäuschende Team um den 40 Jahre alten Kapitän lieferte mal wieder zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt ab und bezwang Ghana im Vorrundenfinale mit 2:1 (1:0). Damit ziehen die Vatreni mit sechs Punkten als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale ein, dort geht es am 2. Juli in Toronto gegen den Zweiten der Gruppe K mit Portugal und Kolumbien. 2018 und 2022 hatte die mittlerweile in die Jahre gekommene goldene Generation um Modric jeweils in der K.o.-Phase Sensationen in Serie geliefert und sich mit der Vize-Weltmeisterschaft sowie Rang drei belohnt.

Ghana trifft auf Sieger der Portugal-Gruppe Diesmal trafen Petar Sucic (30.) und Nikola Vlasic (83.) entscheidend, Derrick Luckassen (73., nach Videobeweis) glich zwischenzeitlich aus. Ghana stand bereits zuvor im Sechzehntelfinale, wo es nun am 3. Juli gegen den Sieger der Portugal-Gruppe geht. Im amerikanischen Kansas City wird auch Schlüsselspieler Thomas Partey trotz der Vorwürfe wegen Vergewaltigung spielen dürfen. Die Kroaten hatten nach den enttäuschenden Auftritten gegen England und Panama deutliche Kritik einstecken müssen. Hinter die Leistungsfähigkeit der Routiniers wie Modric (40), Ivan Perisic (37) oder Andrej Kramaric (35) wurden in der Heimat große Fragezeichen gestellt. "Wir können wichtige Spiele", tönte Perisic trotzig. Das zeigte die routinierte Elf in der Anfangsphase aber kaum, der unbedingte Siegeswille war nicht erkennbar.

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