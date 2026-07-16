:newstime 64 Teams: Plant die FIFA die nächste XXL-WM? Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Kommentar hat sich ran am Montag klar gegen die Ausweitung der WM ausgesprochen. Man kann es aber auch anders sehen - hier ist die Widerrede unseres Autors.

Die erste Mega-WM mit 48 Mannschaften hat zumindest teilweise den Eindruck widerlegt, dass die Qualität durch die Erweiterung stark verringert werden würde. Natürlich gab es einige chancenlose Außenseiter wie Haiti, Usbekistan oder den Irak, aber solche schwachen WM-Teilnehmer hat es aufgrund des globalen Charakters einer Weltmeisterschaft schon immer gegeben. Andererseits aber sind auch einige vermeintliche Topnationen wie Uruguay, Tschechien oder die Türkei schon in der Vorrunde kläglich gescheitert, während Underdogs wie Kap Verde (2:3 gegen Argentinien) und DR Kongo (1:2 gegen England) erst in der K.-o.-Runde und dort äußerst unglücklich ausschieden.

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WM mit 64 Teams: Fast nur positive Auswirkungen Gerade die letztgenannten Überraschungsteams waren ein deutlicher Beweis, dass es für die Aufstockung auch sportlich gute Argumente gibt, zudem war es eben auch ein klares Signal für mehr Teilhabe von nicht-europäischen Ländern an einer Endrunde. Dieses Rad dürfte nun nicht mehr zurückzudrehen sein, weil abgesehen von den erhöhten Einnahmen auch die anderen Kontinente natürlich nicht mehr auf die zusätzlichen Startplätze verzichten wollen. Dann aber kann und sollte man die WM direkt auf 64 Nationalteams erweitern, weil es fast nur positive Auswirkungen hat. Einerseits würde der Ausbau von zwölf auf 16 Vorrundengruppen nicht mehr Spiele für die einzelnen Mannschaften und also auch keine zusätzliche Belastung bedeuten. Auch interessant: WM 2026: "Besorgniserregende Entwicklung" - Hass und Hetze während der WM