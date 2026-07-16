ran Fußball WM 2026: Finale wird zum Mega-Spektakel! Erste Halbzeitshow mit Weltstars Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die Halbzeitshow der Fußball-WM sorgt schon im Vorhinein für Schlagzeilen. Nicht nur aufgrund der auftretenden Stars, sondern auch aufgrund der Dauer. Ein Sportmediziner erklärt die möglichen Risiken einer zu langen Pause für die Profis.

Madonna, Shakira, Justin Bieber - das Line-up für die erste Halbzeitshow in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft beim Finale in New Jersey könnte prominenter kaum sein. Nach bitterem Aus: Weltstar Jude Bellingham schlägt Argentinier Doch während am Sonntag die größten Popstars der Welt auf dem Platz für Stimmung sorgen, müssen sich die spanischen und argentinischen Spieler in den Katakomben auf eine deutlich längere Halbzeit einstellen. Das sei "nicht unproblematisch", betont Sportmediziner Hans-Georg Predel. "Die derzeitige Halbzeitdauer von 15 Minuten hat sich nicht zufällig etabliert. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen einer kurzen Erholung und dem Erhalt der körperlichen Leistungsbereitschaft dar", sagte der Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln dem "SID".

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Verlängerte Pause kann "Sprintgeschwindigkeit und Schnellkraft negativ beeinflussen" Eine Verlängerung auf 25 oder sogar 30 Minuten "verändert die physiologischen Voraussetzungen deutlich". Die Stars um Lamine Yamal und Lionel Messi würden zwar "etwas besser regenerieren, gleichzeitig sinken jedoch Muskeltemperatur, Herzfrequenz und neuromuskuläre Aktivierung", sagte Predel. WM 2026: Heftige Experten-Kritik an Thomas Tuchel nach England-Aus - "eine Coaching-Katastrophe" Studien haben gezeigt, "dass schon ein Rückgang der Muskeltemperatur um ein bis zwei Grad Celsius die maximale Kraftentwicklung, Sprintgeschwindigkeit und Schnellkraft negativ beeinflussen kann. Da Fußball von kurzen explosiven Aktionen lebt, kann dies gerade unmittelbar nach Wiederbeginn leistungsrelevant sein."