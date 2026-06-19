WM 2026 - Schreckmoment um Schiedsrichter Felix Zwayer - Vierte Offizielle greift schnell ein

Sorgen um Felix Zwayer: Kurz vor Ende des WM-Spiels zwischen den USA und Australien setzt sich der Schiedsrichter auf den Boden und muss behandelt werden.

Mit einem souveränen Auftritt leitete Felix Zwayer die Partie zwischen USA und Australien (2:0). Es war seine WM-Premiere. Dennoch steht nach seiner Leistung nur eins im Vordergrund: die späte Verletzungspause des Schiedsrichters.

Vierte Offizielle kommt mit Elektrolyt-Drink zu Hilfe

In der 93. Minute ging Zwayer plötzlich zu Boden und sorgte damit für einen Schreckmoment. Insbesondere Schiedsrichter-Kollege und "MagentaTV"-Experte Patrick Ittrich zeigte sich im Kommentar besorgt und hoffte, dass es nichts Schlimmeres sei.

Es schien auch, als würde es sich bei Zwayer nur um einen Krampf handeln. Als der 45-Jährige verletzt zu Boden ging und die Partie unterbrach, eilte sofort Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz zu Hilfe und dehnte das Bein des Schiedsrichters. Damit deutete alles auf einen Krampf hin.

Auch die Vierte Offizielle Katia Garcia kam mit einem Elektrolyt-Drink herbei. Ein Wundermittel, denn Zwayer pfiff kurz darauf die Partie wieder an und brachte das Spiel zu Ende.