Fußball
WM 2026: Auch ohne Pulisic - USA nach Sieg über Australien vorzeitig in der K.o.-Phase
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen.."
Videoclip • 02:27 Min
WM-Gastgeber USA hat sich auch ohne Superstar Christian Pulisic durch den zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel vorzeitig für die K.o.-Phase qualifiziert. Den Weg ebnet ein frühes Eigentor.
No Pulisic, no problem: Die Fußball-Nationalmannschaft der USA ist bei ihrer Heim-WM auch ohne ihren verletzten Starspieler vorzeitig in die K.o.-Phase gestürmt.
Sechs Tage nach dem furiosen Auftakt gegen Paraguay überzeugte die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auch in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Australien und sicherte sich dank des verdienten 2:0 (2:0) in Seattle ihr Ticket für das Sechzehntelfinale.
Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) nach starker Vorarbeit von Folarin Balogun hatte das US-Team schon früh auf Kurs gebracht, Innenverteidiger Alex Freeman (44.) erhöhte für die überlegenen Gastgeber.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 Min
Pulisic fällt aus: "Wade der Nation" macht USA Sorgen
Im abschließenden Gruppenspiel am 26. Juni in Los Angeles gegen die Türkei können sich die USA nun noch den Gruppensieg sichern. Gewinnt die Türkei ihr Spiel gegen Paraguay in der Nacht auf Samstag (5 Uhr MESZ) nicht, stünde dieser bereits vorher fest.
Vor Anpfiff hatten sich die schlimmsten Befürchtungen der US-Fans um die "Wade der Nation" bestätigt. Pulisic, überragender Mann im ersten Spiel gegen Paraguay (4:1), war nicht rechtzeitig fit geworden, der 27-Jährige wurde durch Ricardo Pepi ersetzt. "Wir müssen uns jetzt auf uns fokussieren", mahnte Pochettino, der ansonsten keine Änderung an seiner Startelf vornahm: "Wir haben ein wichtiges Spiel vor uns."
Schließlich hatten die Australier zum Auftakt bereits die favorisierte Türkei (2:0) kalt erwischt - und konnten auch in Seattle auf lautstarke Unterstützung setzen: Schon ab neun Uhr hatten sich zahlreiche mitgereiste Fans in den Bars unweit des Stadions eingestimmt, in der Arena waren sie dann aber deutlich in der Unterzahl.
Die aktuellsten Fußball-Videos
ran Fußball
WM: Helene Fischer wettet auf Kantersieg der DFB-Elf
Videoclip • 04:10 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande?
Videoclip • 04:31 Min
ran Fußball
WM 2026: Goldene Generation? Das ist DFB-Gegner Elfenbeinküste
Videoclip • 01:24 Min
Balogun verpasst die Vorentscheidung
Und die machte sich bemerkbar. Bei den Nationalhymnen natürlich, aber erst recht nach zehn Minuten: Balogun ließ mit einem schnellen Antritt seinen Gegenspieler auf dem linken Flügel stehen, in der Mitte konnte Burgess nur noch ins eigene Tor klären - und brachte die Tribüne ungewollt zum Beben. Auch gegen Paraguay waren die Amerikaner durch ein frühes Eigentor in Führung gegangen, auch diesmal blieben sie am Drücker.
Angepeitscht von frenetischen "U-S-A, U-S-A"-Rufen suchten die Gastgeber geduldig nach Lücken in der australischen Abwehr - und waren kurz vor der Pause noch einmal erfolgreich. Nach Ansicht der Videobilder ließ Schiedsrichter Felix Zwayer, der sein WM-Debüt feierte, den Treffer von Freeman zählen - der Verteidiger stand bei seinem Abstauber nicht im Abseits.
Balogun (53.) vergab nach der Pause die große Chance auf den dritten Treffer - und ließ so auch die Hoffnung der Australier am Leben. Die nämlich fanden nach rund einer Stunde besser ins Spiel, wirklich gefährlich wurde es für die USA jedoch nicht mehr. In der Schlussphase wurde es zunehmend hektisch, Zwayer bekam nun viel zu tun - und bekam selbst in der Nachspielzeit Krämpfe.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr News zur WM 2026
WM
Experte erklärt: So sollte Nagelsmann auf Druck reagieren
WM
Wegen Trump - Hoeneß hat "überhaupt keine Lust" auf die WM
WM
Nach Horror-Verletzung: Emotionale Koné-Botschaft
WM
WM 2026: Brasilien vs. Haiti heute Nacht live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
WM
WM 2026: Türkei vs. Paraguay morgen früh live im TV, Livestream und im Ticker - Infos zum Gruppenspiel
WM
Argentinien verbietet abwesenden Eltern die Reise nach Amerika