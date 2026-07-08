Nach dem ersten Viertelfinaleinzug seit 72 Jahren kennt der Jubel in der Schweiz keine Grenzen. Jetzt wartet der Weltmeister.

Die Tränen der Freude waren getrocknet, und Granit Xhaka aus der "kleinen" Schweiz schickte eine unmissverständliche Nachricht an die große Fußballwelt. "Ziel Nummer eins", die beste WM der Schweizer Geschichte nämlich, "ist jetzt erreicht worden von uns", sagte der Kapitän des WM-Viertelfinalisten. Aber wunschlos zufrieden? Nein, das ist Xhaka noch lange nicht. "Wenn du im Viertelfinale stehst", betonte er, "ist der Hunger größer als jemals zuvor".

Der Hunger auf Siege, auf Endspiele, auf Titel, auf den Weltmeister! Nach dem historischen 4:3 im Elfmeter-Krimi von Vancouver gegen Kolumbien fiebert die ganze Schweiz dem Duell mit Argentinien und Superstar Lionel Messi entgegen. Nicht zuletzt, weil Xhaka und Co. ihrem Land im Überschwang der Gefühle die Hoffnung eingeimpft haben, dass es bei dieser WM in Nordamerika tatsächlich irgendwie zum ganz großen Wurf reichen könnte.

Noch sei es freilich "zu früh, vom WM-Titel zu reden", mahnte Innenverteidiger Manuel Akanji zwar, "aber er ist nicht weit weg. Jede Nation nimmt am Turnier teil, um es zu gewinnen." Auch die Schweiz sei "nicht froh, wenn wir Zweiter werden. Wir wollen den Titel holen. Aber wir wissen, es sind noch schwierige Hürden für uns." Die nächste könnte höher kaum sein.

Im Viertelfinale von Kansas City warte in der Nacht auf Sonntag (3.00 Uhr MESZ) "der Riesenbrocken mit einem der besten Spieler des Planeten - wenn nicht der Geschichte", betonte Xhaka. Ein solches Duell mit Messis Argentinien, mutmaßte Erfolgstrainer Murat Yakin, hätte sich bei der Schweiz vor dieser WM wohl "kaum jemand erträumt". Besser gehe es jedenfalls nicht, sagte Akanji: "Aber ich glaube, wir sind für diese Challenge bereit."