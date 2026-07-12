Wimbledon: Vor Finale heute - Überraschende Enthüllung um Alexander Zverev

ran Mehr Sport Wimbledon - Michael Stich traut Zverev alles zu: "Beste Tennis jemals" Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

Obwohl auf dem Court elektronische Geräte verboten sind, herrscht in Wimbledon für den deutschen Finalisten Alexander Zverev eine Ausnahme-Regelung - aus medizinischen Gründen.

Alexander Zverev kämpft am Sonntag (ab 17:00 Uhr im LIveticker) um den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Beim Rasen-Klassiker in Wimbledon trifft der Hamburger im Endspiel auf den Italiener Jannik Sinner. Möglicherweise wird auch während des Finales gegen den Südtiroler wieder zu sehen sein, wie Zverev am Court zum Handy greift. Wimbledon-Finale live & kostenfrei: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner - TV-Hammer um Übertragung Obwohl es ein grundsätzliches Verbot elektronischer Geräte für die Spieler auf dem Platz gibt, greift bei Zverev aus gutem Grund eine Ausnahme. Er leidet nämlich an Diabetes Typ 1.

- Anzeige -

- Anzeige -

Handy statt Fingerstich Deshalb ist es dem Grand-Slam-Sieger von Paris eben gestattet, mithilfe eines Handys am Platz seinen Blutzucker zu überwachen und ggf. nötige Insulin-Injektionen verwenden zu können, um diesen zu regulieren. Dies bestätigte der Wimbledon-Veranstalter, der All England Club, der "BBC". Zverev selbst erklärte der "BBC", dass er zwei Handys am Court dabei habe. Eines nutzt er - ohne SIM-Karte - zur Anzeige der Daten seines Glukose-Sensors. "Deshalb erlauben mir die Stuhlschiedsrichter, aufs Handy zu schauen, damit ich mir bei jedem Seitenwechsel nicht in den Finger stechen muss", wird Zverev zitiert.