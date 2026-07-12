Tennis: Wimbledon-Finale 2026 heute live - Alexander Zverev winkt Mega-Preisgeld

ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2026 versammelt sich die Weltspitze des Tennis in London. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zu Preisgeld, TV-Übertragung und mehr.

Linda Noskova sicherte sich den Titel bei den Frauen. Alexander Zverev winkt bei einem Finalsieg gegen Jannik Sinner heute nicht nur sein zweiter Grand-Slam-Titel in Folge - sondern auch ein üppiges Preisgeld.

Die Preisgelder in der Übersicht (Herren & Damen Einzel): Turniersieger: 3.600.000 £

Finalist: 1.800.000 £

Halbfinale: 900.000 £

Viertelfinale: 480.000 £

Achtelfinale: 300.000 £

3. Runde: 185.000 £

2. Runde: 126.000 £

1. Runde: 80.000 £

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London: Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

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Der ran-Liveticker Du möchtest kein Game verpassen, auch wenn du nicht live streamen kannst? ran.de bietet dir zu ausgewählten Partien des Turniers einen ausführlichen Liveticker. So bleibst du in Echtzeit über jeden Ballwechsel, Breakball und Matchball informiert. Die Übersicht aller laufenden und kommenden Ticker-Spiele findest du hier.

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Das sind die deutschen Teilnehmer beim Rasen-Grand-Slam 2026 Männer Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann Frauen Laura Siegemund

Tatjana Maria

Eva Lys

Tamara Korpatsch

Ella Seidel Auch interessant: Wimbledon: Alexander Zverev auf dem Weg zum nächsten Grand-Slam-Titel? Turnierbaum zum Finale

Die Favoriten Bei den Herren führt kein Weg an Titelverteidiger Jannik Sinner vorbei. Zu seinen härtesten Konkurrenten zählen Novak Djokovic sowie der deutsche Topspieler Alexander Zverev. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek die Frau, die es zu schlagen gilt, dicht gefolgt von Aryna Sabalenka und Coco Gauff.

Rekordsummen: Das Wimbledon-Preisgeld Bei den diesjährigen Wimbledon Championships in London wird ein Gesamtpreisgeld von 64,2 Millionen Pfund ausgeschüttet. Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent erhöht.

Tradition pur: Der Wimbledon-Dresscode Wimbledon ist nicht nur für sein sportliches Niveau bekannt, sondern auch für eine der strengsten Regeln im Weltsport: den "White-Only"-Dresscode. Alle Spielerinnen und Spieler sind dazu verpflichtet, während ihrer Matches fast ausschließlich weiß zu tragen. Diese Regelung gilt für Kleidung, Schuhe, Bandagen und sogar für medizinische Hilfsmittel oder Kopfbedeckungen. Das Ziel ist es, die Tradition des Turniers zu wahren und den Fokus rein auf den Sport zu legen. Tennis - Gabriela Sabatini: Das bewundere ich an Steffi Graf

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