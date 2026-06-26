WM 2026: Senegal darf nach Tor-Gala aufs Weiterkommen hoffen

ran Fußball WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Im Torrausch Richtung K.o.-Runde: Senegal hat seine Pflichtaufgabe bravourös erfüllt – das Weiterkommen bei der Fußball-WM ist nun ganz nah.

Das Team um Topstar Sadio Mané fertigte Außenseiter Irak am Freitag in Toronto zum Abschluss der Vorrunde mit 5:0 (1:0) ab. Mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2 stehen die Westafrikaner davor, als einer der acht besten Gruppendritten das Ticket für das Sechzehntelfinale zu lösen. WM 2026: Dembélé-Show bringt Frankreich gegen Norwegens B-Elf zum Gruppensieg Habib Diarra (4.), Ismaila Sarr (56.), Pape Gueye (59./71.) mit zwei traumhaften Fernschüssen und Iliman Ndiaye (82.) trafen für die Mannschaft von Nationaltrainer Pape Thiaw, die die ersten beiden Turnierspiele in der starken Gruppe I gegen Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) verloren hatte. Der Iraker Rebin Sulaka sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (13./nach Videobeweis).

WM 2026: Senegal mit Chance auf das Sechzehntelfinale Die Löwen von Teranga wollen nach dem Drama um den aberkannten Afrika-Cup-Titel zu Beginn des Jahres nun bei der WM einen ähnlichen Coup wie bei ihrem Debüt 2002 wiederholen, als sie in Japan und Südkorea das Viertelfinale erreicht hatten. Der punktlose Irak ist derweil als Gruppenletzter ausgeschieden. Die Vorrunde der Senegalesen war neben den Niederlagen auch von Störgeräuschen abseits des Platzes begleitet worden. Zu spät gezahlte Prämien, schlechtes Essen im WM-Camp und das Hickhack um die Vertragsverlängerung von Thiaw – all das soll nun jedoch abgehakt sein. Bitter war unterdessen der Ausfall von Stammtorwart Édouard Mendy mit einer Knieverletzung; für ihn startete Mory Diaw.

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