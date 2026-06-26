Nach der deutschen WM-Niederlage gegen Ecuador (1:2) kritisiert Torhüter-Ikone Sepp Maier das Verhalten von Manuel Neuer vor dem zweiten Gegentor - und nimmt den DFB-Keeper dennoch in Schutz.

Torwart-Ikone Sepp Maier sieht bei seinem "Erben" Manuel Neuer eine Mitschuld am entscheidenden Gegentor zur deutschen Niederlage im finalen WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2).

"Das ganze Team war erschreckend schwach. Allerdings hätte Manu dem Ball früher entgegengehen müssen, statt auf ihn zu warten", sagte Maier bei "Sport1".

Der 82-Jährige weiter: "Ein Torwart seiner Klasse muss in solchen Situationen aktiver agieren. Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen." Früher hätte Neuer (40) den Ball "souverän gehalten".