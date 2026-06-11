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WM 2026: So berichtet ran von der Weltmeisterschaft
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Reporter vor Ort, umfangreiche Abdeckung in Text und Video, Highlights der deutschen Spiele und Vollgas auf den Social-Media-Kanälen – das ist unser Plan.
Endlich rollt der Ball!
Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wird die größte und längste Endrunde der Geschichte – 104 Spiele wird es in den kommenden fünfeinhalb Wochen bis zum Finale am 19. Juli in New Jersey geben.
Bei ran und Joyn werden wir rund um die Uhr über alles Wichtige informieren: Liveticker und Spielberichte zu allen Partien, aktuelle News sowie Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare, exklusive Interviews und vieles mehr.
Hinzu kommen eine umfangreiche multimediale Abdeckung mit den Highlights der deutschen Spiele sowie Videos der wichtigsten Aussagen aus Pressekonferenzen und Mixed Zones und obendrauf Fan-Content und Vor-Ort-Einblicke in den Gastgeberländern.
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Umfangreiche Begleitung der DFB-Auswahl vor Ort
Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf der Berichterstattung in Text und Bild von der DFB-Auswahl, die von unseren drei Reportern Tobias Hlusiak, Bent Mildner und Mario Herb im Teamquartier in Winston-Salem sowie bei den WM-Spielen begleitet wird.
Sie werden auch regelmäßig in Liveschalten im Frühstücksfernsehen in Sat.1 sowie in den Hauptnachrichten der newstime (werktags um 15.50 Uhr bei Kabel 1, um 18 Uhr auf ProSieben, um 19.45 Uhr in Sat.1) zu sehen sein, auch sonst wird es auf unseren Sendern eine permanente WM-Berichterstattung geben.
Zudem sind ein Großteil der Begegnungen und großflächige Vor- und Nachberichterstattung im Livestream auf Joyn zu sehen.
Last but not least sei auf unsere Social-Media-Kanäle verwiesen, wo die WM bei Facebook, Instagram, TikTok und Co. ebenfalls im Vordergrund stehen wird.
Wir hoffen, dass abseits der vielen unerfreulichen Ereignisse im Vorfeld, vor allem in den USA, dennoch WM-Stimmung und bestmögliche Information rüberkommen werden.
Viel Spaß, eure ran-Redaktion
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