ran Fußball DFB-Team: Einblicke ins WM-Quartier - Havertz schwärmt von Exklusivität Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Reporter vor Ort, umfangreiche Abdeckung in Text und Video, Highlights der deutschen Spiele und Vollgas auf den Social-Media-Kanälen – das ist unser Plan.

Endlich rollt der Ball! Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wird die größte und längste Endrunde der Geschichte – 104 Spiele wird es in den kommenden fünfeinhalb Wochen bis zum Finale am 19. Juli in New Jersey geben. Bei ran und Joyn werden wir rund um die Uhr über alles Wichtige informieren: Liveticker und Spielberichte zu allen Partien, aktuelle News sowie Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare, exklusive Interviews und vieles mehr. Hinzu kommen eine umfangreiche multimediale Abdeckung mit den Highlights der deutschen Spiele sowie Videos der wichtigsten Aussagen aus Pressekonferenzen und Mixed Zones und obendrauf Fan-Content und Vor-Ort-Einblicke in den Gastgeberländern.

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