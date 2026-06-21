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WM 2026: So wahrscheinlich ist eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams
Veröffentlicht:von ran.de
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Die von Südamerika geforderte Aufstockung der WM auf 64 Teams verliert offenbar an Rückhalt. Dem Vorhaben fehlt innerhalb der FIFA derzeit offenbar die notwendige Unterstützung. Auch UEFA und andere Verbände sollen skeptisch sein.
Die Diskussion um eine weitere Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft scheint vorerst an Fahrt zu verlieren. Wie "RMC Sport" berichtet, gilt eine Erweiterung des Turniers von 48 auf 64 Mannschaften für die WM 2030 aktuell als eher unwahrscheinlich.
Vor allem Südamerikas Fußball-Verband CONMEBOL hatte zuletzt für ein Turnier mit 64 Teilnehmern geworben. Präsident Alejandro Dominguez verfolgt die Idee seit Monaten und argumentiert unter anderem damit, dass südamerikanische Nationen dadurch mehr Spiele bei der Jubiläums-WM 2030 erhalten würden.
Dem Bericht zufolge fehlt dem Vorhaben innerhalb der FIFA derzeit jedoch die notwendige Unterstützung. Präsident Gianni Infantino habe sich öffentlich nie klar positioniert. Intern werde sein Schweigen allerdings eher als mangelnde Begeisterung denn als verdeckte Zustimmung interpretiert. Zwar habe es Gespräche über das Thema gegeben, eine konkrete Entscheidung sei bislang aber nicht gefallen.
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UEFA ebenfalls als Hindernis
Ein weiteres Hindernis ist offenbar die UEFA. Der europäische Verband soll eine erneute Aufstockung der Weltmeisterschaft klar ablehnen. Zudem könnte eine Erweiterung auf 64 Teams die bereits langfristig geplanten internationalen Spiel- und Qualifikationskalender durcheinanderbringen.
Auch politisch gilt das Thema als kompliziert. Infantino benötigt für seine angestrebte Wiederwahl im Jahr 2027 die Unterstützung zahlreicher nationaler Verbände, darunter auch aus Europa. Ein Konflikt mit der UEFA über das WM-Format dürfte daher kaum in seinem Interesse sein.
Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Das Turnier 2030 findet hauptsächlich in Spanien, Portugal und Marokko statt. Zum 100-jährigen Jubiläum der Weltmeisterschaft sollen zudem einzelne Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen werden.
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