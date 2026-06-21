WM 2026: So wahrscheinlich ist eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams

Die von Südamerika geforderte Aufstockung der WM auf 64 Teams verliert offenbar an Rückhalt. Dem Vorhaben fehlt innerhalb der FIFA derzeit offenbar die notwendige Unterstützung. Auch UEFA und andere Verbände sollen skeptisch sein.

Die Diskussion um eine weitere Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft scheint vorerst an Fahrt zu verlieren. Wie "RMC Sport" berichtet, gilt eine Erweiterung des Turniers von 48 auf 64 Mannschaften für die WM 2030 aktuell als eher unwahrscheinlich.

Vor allem Südamerikas Fußball-Verband CONMEBOL hatte zuletzt für ein Turnier mit 64 Teilnehmern geworben. Präsident Alejandro Dominguez verfolgt die Idee seit Monaten und argumentiert unter anderem damit, dass südamerikanische Nationen dadurch mehr Spiele bei der Jubiläums-WM 2030 erhalten würden.

Dem Bericht zufolge fehlt dem Vorhaben innerhalb der FIFA derzeit jedoch die notwendige Unterstützung. Präsident Gianni Infantino habe sich öffentlich nie klar positioniert. Intern werde sein Schweigen allerdings eher als mangelnde Begeisterung denn als verdeckte Zustimmung interpretiert. Zwar habe es Gespräche über das Thema gegeben, eine konkrete Entscheidung sei bislang aber nicht gefallen.