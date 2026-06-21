WM 2026 - "Unglaubliches geleistet": Seltenes Lob von Uli Hoeneß für Bundestrainer Julian Nagelsmann

ran Fußball WM 2026: Wirtz und Havertz? Hier sieht Klopp Probleme Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich nach Deutschlands 2:1 (0:1)-Sieg bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste lobend über Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert.

In den zurückliegenden Monaten hat sich Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß als eine Art Chefkritiker an der deutschen Nationalmannschaft und besonders Bundestrainer Julian Nagelsmann hervorgetan. Nach dem hart erkämpften 2:1 (0:1)-Sieg des DFB-Teams im zweiten Vorrundenspiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste schlug Hoeneß nun aber durchaus lobende Worte an - auch für Nagelsmann. Borussia Dortmund: Kommt ein portugiesischer WM-Star für die Abwehr? "Man muss festhalten, dass Deutschland gestern kämpferisch Unglaubliches geleistet hat", sagte der 74-Jährige am Rande der BBL-Finals zwischen dem nun feststehenden Meister Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball.

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