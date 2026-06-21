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WM 2026 - "Unglaubliches geleistet": Seltenes Lob von Uli Hoeneß für Bundestrainer Julian Nagelsmann
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Videoclip • 01:06 Min
Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich nach Deutschlands 2:1 (0:1)-Sieg bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste lobend über Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert.
In den zurückliegenden Monaten hat sich Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß als eine Art Chefkritiker an der deutschen Nationalmannschaft und besonders Bundestrainer Julian Nagelsmann hervorgetan.
Nach dem hart erkämpften 2:1 (0:1)-Sieg des DFB-Teams im zweiten Vorrundenspiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste schlug Hoeneß nun aber durchaus lobende Worte an - auch für Nagelsmann.
"Man muss festhalten, dass Deutschland gestern kämpferisch Unglaubliches geleistet hat", sagte der 74-Jährige am Rande der BBL-Finals zwischen dem nun feststehenden Meister Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball.
"Wenn der Trainer immer so gut wechselt ...": Hoeneß lobt Nagelsmann
Dennoch blickt der Bayern-Patriarch immer noch mit einer gewissen Skepsis auf das DFB-Team, trotz der vorzeitig erreichten K.o.-Phase bei der WM. "Es sind aber noch schwere Brocken bis zum Titel", erklärte Hoeneß.
"Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt wie gestern, kann es was werden", gab es dann aber sogar noch direktes Lob von Hoeneß für Nagelsmann.
Der Bundestrainer bewies mit der Einwechslung des Doppeltorschützen Deniz Undav ein glückliches Händchen gegen die Elfenbeinküste, was letztlich für die Wende in der Begegnung sorgte.
Durch die beiden Siege gegen Curacao und die Elfenbeinküste hat Deutschland erstmals seit der WM 2014 wieder die K.o.-Phase einer WM erreicht. Damals wurde das DFB-Team in Brasilien Weltmeister.
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