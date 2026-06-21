ran Fußball WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Wiedergutmachung angesagt in der Gruppe H: Nach den großen Überraschungen zum WM-Auftakt steht für Europameister Spanien am zweiten Spieltag der FIFA Weltmeisterschaft 2026 bereits eine richtungsweisende Partie an. Am Sonntag, den 21. Juni, trifft die "Furia Roja" im Atlanta-Stadion auf Saudi-Arabien.

Beide Mannschaften blicken auf einen echten Stotterstart zurück: Die Spanier blamierten sich beim geschichtsträchtigen 0:0 gegen den WM-Debütanten Kap Verde bis auf die Knochen. Trotz der späten Einwechslung von Supertalent Lamine Yamal fand die Offensive um Mikel Oyarzabal überhaupt nicht statt – Letzterer stellte mit null Ballkontakten in den ersten 30 Minuten sogar einen historischen Negativrekord auf. Saudi-Arabien hingegen schnupperte beim respektablen 1:1-Unentschieden gegen Uruguay an der Riesensensation. Nach der Führung durch Abdulelah Al-Amri (41. Minute), der von einem schweren Patzer von Urus Torwart-Legende Fernando Muslera profitierte, rettete Maxi Araújo den Südamerikanern erst spät (80.) den Punkt. Da nach dem ersten Spieltag alle vier Teams der Gruppe H punkt- und torgleich dastehen, startet das Rennen ums Sechzehntelfinale quasi wieder bei null. Wo ihr das zweite Gruppenduell live im TV und Live-Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr bei ran.

+++ Update, 16:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Olmo, Rodri - Yamal, Oyarzabal, Baena. Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Altambakti, Lajani, Al-Amri, Al-Harbi - Juwayr, N. Al-Dawsari, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan.

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Spanien vs. Saudi-Arabien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Sonntag, 21. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ) / 12:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort: Atlanta-Stadion (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H, 2. Spieltag

WM 2026: Läuft Spanien gegen Saudi-Arabien live im Free-TV? Nein, die Begegnung zwischen Spanien und Saudi-Arabien wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen dieses Gruppenspiel im Free-TV. Das Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden

WM 2026: Spanien vs. Saudi-Arabien im Liveticker Wer am Sonntagnachmittag nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann oder kein Abo bei MagentaTV besitzt, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und komplett kostenlosen Liveticker zum Duell Spanien gegen Saudi-Arabien gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr keine Tore, keine Aufreger und erhaltet alle Statistiken in Echtzeit.

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Die Gegner im Check: Das sind die Teams Spanien: Der amtierende Europameister reist als einer der absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel in die USA. Das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente kombiniert die internationale Erfahrung von Stars wie Rodri oder Dani Carvajal mit der unbeschwerten Genialität von Youngsters wie Lamine Yamal und Pedri. Nach den Enttäuschungen der vergangenen Weltmeisterschaften will "La Roja" 2026 wieder ganz nach oben.

Saudi-Arabien: Die "Grünen Falken" nehmen bereits an ihrer siebten WM-Endrunde teil. Unter der Leitung des neuen Trainers Giorgos Donis setzt die Mannschaft vor allem auf Akteure aus der heimischen und hochkarätig besetzten Saudi Pro League. Prunkstück des Teams ist der erfahrene Offensivstar Salem Al-Dawsari. Das große Ziel ist das Überstehen der Gruppenphase – ein Kunststück, das Saudi-Arabien zuletzt 1994 (ebenfalls in den USA) gelang.

Der Spielort: Das Atlanta-Stadion Das Atlanta-Stadion (auch bekannt als Mercedes-Benz Stadium) im US-Bundesstaat Georgia ist der Schauplatz dieses Duells. Die hypermoderne Arena, die sonst die Heimat der Atlanta Falcons (NFL) und von Atlanta United (MLS) ist, fasst über 70.000 Zuschauer und besticht durch ihr markantes, verschließbares Falt-Dach sowie den gigantischen 360-Grad-Videobildschirm. Auch interessant: Lamine Yamal bei der WM 2026: Spielt der Spanien-Star heute vs. Saudi Arabien?

Spanien vs. Saudi-Arabien im direkten Vergleich Die historische Bilanz spricht klar für die Iberer. Insgesamt standen sich beide Nationen bislang dreimal auf dem Rasen gegenüber. Alle drei Duelle konnte Spanien für sich entscheiden, bei einem Torverhältnis von 5:2. Das wichtigste und einzige Pflichtspiel-Aufeinandertreffen gab es bei der WM 2006 in Deutschland: Am 3. Spieltag der Gruppenphase siegte Spanien dank eines Treffers von Juanito knapp mit 1:0. Saudi-Arabien wartet somit noch auf den ersten historischen Punktgewinn gegen den europäischen Giganten.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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