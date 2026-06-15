ran Fußball WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Spanien blamiert sich gegen Kap Verde und kommt über ein 0:0 nicht hinaus. Das ordnet nicht nur die Leistungsfähigkeit des Europameisters ein, sondern auch den Auftakt der deutschen Mannschaft. Ein Kommentar.

Beinahe wäre aus der Sensation eine Riesensensation geworden. In der ersten Minute der Nachspielzeit schraubte sich Telmo Arcanjo in die Luft und köpfte den Ball wuchtig in Richtung Tor. Dabei machte er fast alles richtig, nur platziert genug war der Kopfball nicht. Deshalb hatte Unai Simon gar kein Problem, den Ball aufzunehmen. Es blieb also beim 0:0 zwischen Kap Verde und Spanien. Die Riesenblamage blieb aus, blamabel war das Ergebnis für den amtierenden Europameister natürlich trotzdem. Vor allem in Deutschland dürfte man dieses Spiel aber mit Interesse vernommen haben, lässt es doch auch Rückschlüsse auf den eigenen Auftakt zu. Doch erstmal zu den Spaniern: 74 Prozent Ballbesitz, 27 Abschlüsse und dennoch zu wenig Klarheit im Angriffsdrittel. Die Mannschaft wirkte über weite Strecken des Spiels behäbig, träge und uninspiriert. Es steht außer Frage, dass sie ausreichend Chancen hatten, um dieses Spiel zu gewinnen. Es steht aber auch außer Frage, dass der Auftritt nicht der eines Anwärters auf den Titel war. Viele Sorgen begleiteten den Weltmeister von 2010 vor dem Turnier. Einige Protagonisten von vor zwei Jahren sind nicht fit, immer noch angeschlagen oder einfach nicht mehr in der Form von damals.

WM 2026: Spanien zahnlos ohne Lamine Yamal und Nico Williams Nico Williams und Lamine Yamal standen beide nicht in der Startelf. Beide kamen spät als Rettungsanker, doch konnten nicht die Impulse geben, die man sich von ihnen erhofft hat. Rodri, immerhin Weltfußballer im Jahr 2024, hat die Fäden nicht mehr so souverän in der Hand wie noch vor seinen vielen Verletzungen. Ausgerechnet die Spanier, denen zu Recht unterstellt wird, dass sie das beste Ballbesitzkonzept aller Nationen haben, tun sich derzeit extrem schwer damit, tiefe Defensivblöcke zu knacken. Wie verzweifelt die Europameister waren? Elf der 27 Abschlüsse kamen von außerhalb des Strafraums. 35 Flanken schlugen sie gegen Kap Verde. Zwei Stilmittel, die untypischer kaum sein könnten für ihren Fußball. Statt feiner Klinge gab es die grobe Brechstange und die war auch noch rostig. Wenn Williams und vor allem Yamal nicht schnell in Richtung Topform kommen, könnte dieses Turnier eine ganz große Enttäuschung für die Spanier werden – wenngleich schon das nächste Spiel gegen die Schweiz in der Anlage ein komplett anderes sein wird. Schon dann kann sich der schlechte Eindruck ins Positive drehen.

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