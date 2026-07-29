Gianni Infantino verteidigt Pläne zu WM-Verkauf: "Der logische nächste Schritt"

:newstime FIFA will Rechte an WM verkaufen Videoclip • 01:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenig überraschend ernten Gianni Infantino und die FIFA nach der Ankündigung, die WM zu verkaufen, heftige Kritik. Nun äußert sich der FIFA-Präsident.

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Gianni Infantino: "Wir kümmern uns um alle" Nur mit der Zustimmung der Mehrheit der 211 Nationalverbände und des FIFA-Councils werde das geplante Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) eine vom Weltverband kontrollierte Gesellschaft, die "alle FIFA-Wettbewerbe verwalten und vermarkten würde". Er verspreche sich davon die "Erschließung bisher nicht realisierter Werte". Die "kommerzielle Seite des Fußballs" zu stärken, sei "der logische nächste Schritt" in der Entwicklung. Infantino betonte, es kämen bisher zu geringe Tranchen der gestiegenen FIFA-Einnahmen an der Basis an. "Höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände bedeuten höhere Investitionen in bessere Fußballplätze, stärkere Nationalmannschaften und ebnen den Weg für Jungen und Mädchen überall auf der Welt", sagte er, und er versprach: "Wir kümmern uns um alle." Die FIFA wolle "das nächste Kap Verde schaffen" - die zentralatlantische Inselgruppe hatte es erstmals zur WM geschafft. WM 2026: Verkaufspläne der FIFA - UEFA droht wohl mit Boykott!