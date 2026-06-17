Fußball
WM 2026 - Spaniens Polizei konfisziert mehr als 66.000 Fake-Trikots
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:06 Min • Ab 12
Der spanischen Polizei ist ein Schlag gegen den Handel mit gefälschten Fußball-Trikots gelungen. Bei einer großangelegten Razzia in 15 Orten in Spanien wurden mehr als 66.000 Trikots konfisziert und 95 Personen festgenommen.
Dies teilte die nationale Polizei am Mittwoch mit. Schwerpunkte der Razzia waren demnach die Großstädte Barcelona, Madrid und Málaga.
Die Maßnahme sei in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt. Auf dem Schwarzmarkt hätten die Produkte schätzungsweise zwei Millionen Euro eingebracht, der dadurch entstehende Schaden für die "Inhaber der gewerblichen Schutzrechte" werde auf mehr als sieben Millionen Euro geschätzt.
Insgesamt seien "mehr als 16 Tonnen gefälschter Ausrüstungsgegenstände" konfisziert worden. Es handle sich um eine "internationale Aktion gegen Sportpiraterie", die als "Reaktion auf die massive Flut gefälschter Produkte im Vorfeld der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eingeleitet" worden sei.
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Trikots von deutlich geringerer Qualität
"Die beschlagnahmten Kleidungsstücke imitierten Designs, Wappen und Erkennungsmerkmale verschiedener Nationalmannschaften und waren von deutlich geringerer Qualität als die Originalprodukte", hieß es in der Mitteilung der Polizei: "Sie waren für den illegalen Verkauf auf Straßenmärkten, über E-Commerce-Plattformen und soziale Medien bestimmt."
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