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Hattrick vs. Algerien

WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi stellt Klose-Rekord ein - so sieht die neue ewige Torjäger-Liste aus

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von ran

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WM-Hammer: Messi zieht mit Klose gleich

Videoclip • 58 Sek • Ab 12

Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und mit Miroslav Klose gleichgezogen. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Damit zog Messi mit Miroslav Klose gleich, der seit der WM 2014 alleiniger Rekordhalter war. Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt. Messi ist damit nun gemeinsam mit Klose WM-Rekordtorschütze.

Dahinter folgt Brasiliens Ronaldo mit 15 Treffern. Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und steht nun bei 14 WM-Toren - gleichauf mit Gerd Müller.

Ewige WM-Torschützenliste: Top 20

Stand: 17. Juni 2026

1. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore

1. Lionel Messi - Argentinien - 16 Tore

3. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore

4. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore

4. Kylian Mbappe - Frankreich - 14 Tore

6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore

7. Pele - Brasilien - 12 Tore

8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore

8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore

10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore

10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore

10. Gary Lineker - England - 10 Tore

10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore

10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore

10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore

16. Ademir - Brasilien - 9 Tore 16. Eusebio - Portugal - 9 Tore

16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore

16. David Villa - Spanien - 9 Tore 16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore

16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore

16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore

16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore

16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

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