WM 2026: England vs. Kroatien heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Für die englische Nationalmannschaft beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kroatien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Bringt der deutsche Nationaltrainer Thomas Tuchel den Engländern den ersten WM-Titel seit 1966? Diese Frage wird bei der Endrunde im Sommer 2026 beantwortet, in die die "Three Lions" mit dem Duell gegen Kroatien starten.

Tuchel sorgte nach souveräner WM-Qualifikation zuletzt mit seiner Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen. Er verzichtete unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Harry Maguire (Manchester United). Ebenso nicht dabei ist Real Madrids Trent Alexander-Arnold.

Entsprechend wurde Tuchel für seine Nominierungen auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem "deutschen Spion" war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede.

Nun bekommen Tuchels Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien. Der Balkan-Staat war zuletzt bei den Endrunden immer weit gekommen, wurde 2018 in Russland Zweiter und vier Jahre später in Katar Dritter. Die Kroaten marschierten ungeschlagen durch die Qualifikation und peilen erneut eine Überraschung bei der WM an. Im Kader der Kroaten sind auch mehrere Bundesliga-Profis wie Bayerns Josip Stanisic oder Freiburgs Igor Matanovic.