WM 2026: Schiedsrichter für Deutschland vs. Elfenbeinküste - FIFA schickt ausgerechnet einen Rookie

:newstime WM-Star auf zwei Beinen: Ente Merlin verzaubert die Fans Videoclip • 01:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenn Deutschland bei der WM 2026 auf die Elfenbeinküste trifft, kommt es zu einem Debüt. Der Schiedsrichter darf seine erst WM-Partie leiten.

Wieder ein WM-Neuling an der Pfeife. Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez aus Paraguay leitet das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (22.00 Uhr MESZ live auf Joyn) in Toronto gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire). Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt. Schon beim Endrunden-Auftakt des viermaligen Weltmeisters war ein WM-Debütant im Einsatz. Der Marokkaner Jalal Jayed hatte mit der Leitung der Partie gegen Curacao (7:1) aber keine Mühe.

WM 2026: Schiedsrichter Benitez pfiff schon den BVB Der 43 Jahre alte Benitez wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar an den Seitenlinien unterstützt. Als Vierter Offizieller ist Khalid Alturais (Saudi-Arabien) im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt. Der in Asuncion geborene Benitez steht seit 2019 auf der FIFA-Liste. Er war 2024 bei der Copa America im Einsatz, bei der Klub-WM im vergangenen Jahr pfiff er das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Mamelodi Sundowns aus Südafrika (4:3). Nationalspieler Felix Nmecha hat daran gute Erinnerung - er traf damals für den BVB.

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