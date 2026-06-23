WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo gegen Usbekistan? - Die Portugal-Aufstellung ist da

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Portugal startet in die WM 2026. Bei dem Auftaktmatch gegen die DR Kongo stand Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf, doch wie sieht es gegen Usbekistan aus? ran liefert euch alle aktuellen Infos rund um CR7, die Aufstellungen und das WM-Gruppenspiel.

WM 2026: Cristiano Ronaldo gegen Usbekistan in der Startelf Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Matheus Nunes - Joao Neves, Vitinha, Joao Felix, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo Usbekistan: Nematov - Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov - B. Karimov, Nasrullaev, Shukurov, Hamrobekov, Fayzullayev, Ganiev - Shomurodov

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Portugal gegen DR Kongo: Das WM-Gruppenspiel im Überblick Begegnung: Portugal vs. Usbekistan

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppenphase (Gruppe K, Spieltag 2)

Datum: Dienstag, 23. Juni 2026

Anstoß: 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

Spielort: Houston-Stadion (NRG Stadium), Houston (USA)

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Aufstellung: So spielt Portugal Die offizielle Aufstellung von Portugal ist noch nicht bekannt.

Voraussichtliche Startelf von Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Diogo Dalot - Joao Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo

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