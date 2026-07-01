WM 2026: England vs. DR Kongo - Die Aufstellungen sind da - Tuchel setzt wieder auf Kane

Die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 läuft und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". ? Hier erfährst du alles zur englischen Aufstellung!

Harry Kanes Rolle unter Thomas Tuchel

Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das unumstrittene Herzstück der englischen Offensive. Trotz der intensiven Belastung in der Gruppenphase führt er die Mannschaft im Sechzehntelfinale wieder als Kapitän aufs Feld.

Nach dem souveränen Einzug in die K.o.-Runde sind die Erwartungen an den Rekordtorschützen des FC Bayern München riesig. Der Hunger auf den WM-Titel ist unter Tuchel größer denn je. Da es in der K.o.-Phase keine Ausrutscher mehr geben darf, wird spekuliert, ob Tuchel trotz der extremen klimatischen Bedingungen in den nordamerikanischen Spielorten auf seine absolute Top-Elf setzt oder während des Spiels frühzeitig wechselt, um die Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu managen.

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