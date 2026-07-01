WM 2026
WM 2026: England vs. DR Kongo - Die Aufstellungen sind da - Tuchel setzt wieder auf Kane
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Bier-Schmuggel geht schief! England-Fan mit irrem Kostüm
Videoclip • 01:01 Min
Die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 läuft und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". ? Hier erfährst du alles zur englischen Aufstellung!
Englands Aufstellung gegen die DR Kongo
Die offiziellen Aufstellungen sind da!
England: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Bellingham, Rice - Madueke, Kane, Rashford
DR Kongo: Mpasi - Mbemba, Tuanzebe, Sadiki - Wan-Bissaka, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Mbuku - Cipenga, Wissa
WM 2026: England vs. DR Kongo - heute ab 18 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream
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Wettbewerb: WM 2026, Sechzehntelfinale
Anstoß: Mittwoch, 1. Juli 2026, 17:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Atlanta-Stadion, Atlanta (Georgia, USA)
Livestream: Kostenlos live auf Joyn
Harry Kanes Rolle unter Thomas Tuchel
Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das unumstrittene Herzstück der englischen Offensive. Trotz der intensiven Belastung in der Gruppenphase führt er die Mannschaft im Sechzehntelfinale wieder als Kapitän aufs Feld.
Nach dem souveränen Einzug in die K.o.-Runde sind die Erwartungen an den Rekordtorschützen des FC Bayern München riesig. Der Hunger auf den WM-Titel ist unter Tuchel größer denn je. Da es in der K.o.-Phase keine Ausrutscher mehr geben darf, wird spekuliert, ob Tuchel trotz der extremen klimatischen Bedingungen in den nordamerikanischen Spielorten auf seine absolute Top-Elf setzt oder während des Spiels frühzeitig wechselt, um die Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu managen.
Auch interessant: WM 2026: Luke Littler kritisiert Thomas Tuchel für Kaderentscheidungen
England - DR Kongo heute live im TV und Stream sehen
Das Sechzehntelfinale der Engländer gegen die Überraschungsmannschaft aus dem Kongo wird live im Free-TV übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Außerdem verpasst ihr mit dem kostenlosen Liveticker auf ran.de keine Sekunde der Partie.
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