WM 2026: Spielt Kylian Mbappe heute vs. Irak? Frankreichs Aufstellung steht fest

ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp schwärmt von Messi und freut sich "wie ein kleines Kind" Videoclip • 05:01 Min Link kopieren Teilen

Für die Équipe Tricolore steht heute das zweite Gruppenspiel an. Fans stellen sich vor dem Kracher gegen den Irak vor allem eine Frage: Spielt Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an? ran blickt auf die aktuelle Frankreich-Aufstellung und alle News zum Stürmerstar.

Heute Abend steht für die Équipe Tricolore das zweite Gruppenspiel bei der FIFA WM 2026 an. Nach dem Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) trifft Frankreich im Lincoln Financial Field auf den Außenseiter Irak. ran blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Franzosen, den Fitnesszustand von Superstar Kylian Mbappé und alle wichtigen Infos zur Partie.

Spielt Kylian Mbappé heute gegen Irak? Ja – Mbappé ist fit und steht in der Startelf. Der Kapitän hat nach dem starken Auftritt gegen Senegal keine Probleme und soll erneut eine zentrale Rolle einnehmen. Trainer Didier Deschamps will auf die Torgefahr und Dynamik des Real-Madrid-Stars nicht verzichten. Mbappé hat im Auftaktspiel mit einem Doppelpack bereits gezeigt, warum er zu den Top-Anwärtern auf den Torschützenkönig zählt.

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Aufstellung Frankreich heute? So spielen die Franzosen vs. Irak Didier Deschamps kann weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Die Defensive um William Saliba ist stabil, und im Angriff gibt es hochkarätige Optionen. So sieht die Startelf der Franzosen heute aus: Tor: Mike Maignan

Abwehr: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Mittelfeld: Manu Kone, Adrien Rabiot

Angriff: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola Auch interessant: WM 2026: Frankreich vs. Irak live im TV & Stream

Frankreich vs. Irak: Alle Infos zum WM-Spiel auf einen Blick Begegnung: Frankreich vs. Irak(WM 2026, Gruppe I, Spieltag 2)

Datum: Montag, 22. Juni 2026

Anpfiff: 23:00 Uhr deutscher Zeit (17:00 Uhr Ortszeit)

Stadion: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field, USA)

Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich gegen Irak gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

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