Lionel Messi hat bislang alle fünf Tore Argentiniens bei der WM erzielt, mit dem Doppelpack gegen Österreich bricht er Miroslav Kloses Torrekord. Messis Spätwerk ist beeindruckend, vor allem im Vergleich zu seinem ewigen Konkurrenten Cristiano Ronaldo. Ein Kommentar.

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Wer ist der beste Spieler der Welt? Über diese Frage wurde in den letzten 20 Jahren weltweit intensiv und teilweise erbittert diskutiert.

Auf der einen Seite der unfassbar athletische und wuchtige Ronaldo, auf der anderen Seite der begnadete Argentinier. Beide sammelten Titel am Fließband, beide konnten Spiele im Alleingang entscheiden. Aber wer ist nun der GOAT? Beide Fanlager hatten immer gute Argumente auf ihrer Seite.

Betrachtet man nun aber das Spätwerk der beiden Kontrahenten, schlägt das "GOAT-O-meter" ziemlich eindeutig in Richtung Messi aus. CR7, mittlerweile 41 Jahre alt, hat seit zehn Spielen bei Welt- und Europameisterschaften nicht mehr getroffen. Messi hingegen, der am Mittwoch 39 Jahre alt wird, hat in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen Tore erzielt – zuletzt drei gegen Algerien und zwei gegen Österreich.

Während Ronaldo seine Explosivität abhandengekommen zu sein scheint und er zum Problem für Portugal zu werden droht, trägt Messi das argentinische Team beinahe im Alleingang. Dem Angreifer von Inter Miami ist es erfolgreicher als Ronaldo gelungen, sein Spiel an sein fortgeschrittenes Alter anzupassen. Messi läuft nur noch, wenn es unbedingt nötig ist – ansonsten verlässt er sich auf seinen bestens funktionierenden Instinkt und Torriecher.