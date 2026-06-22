WM 2026: Schlotterbeck-Aus bestätigt - darum darf der DFB nicht nachnominieren

Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose gebrochen. Auch Frankreichs Kylian Mbappe nähert sich der DFB-Legende. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.

Damit ist Messi nun alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.

Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt. Hinter Messi und Klose folgt Brasiliens Ronaldo mit 15 Treffern.