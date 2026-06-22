Fußball
WM 2026: Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zum Rekordtor
Veröffentlicht:von SID
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DFB-Team verliert Schlotterbeck
Videoclip • 03:36 Min • Ab 12
Der deutsche Weltmeister meldet sich umgehend nach dem historischen Treffer des Argentiniers gegen Österreich zu Wort.
Miroslav Klose hat Lionel Messi zum neuen Torrekord bei der Fußball-WM gratuliert. "Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter", sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung. "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!"
Klose hatte bislang mit 16 Toren den Rekord gehalten, Messi gelang am Montag für Argentinien gegen Österreich in der 38. Minute der 17. Treffer, zuvor hatte er einen Foulelfmeter verschossen (9.). Der achtmalige Weltfußballer stieg damit zum alleinigen Rekordhalter auf, die Marke von Klose hatte er bereits mit einem Dreierpack beim 3:0 zum WM-Auftakt gegen Algerien egalisiert.
Er rechne damit, dass sein Rekord in diesem Turnier falle, hatte Klose schon unmittelbar vor Turnierbeginn gesagt. "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen", so Klose. Messi sei "ein Genie".
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Messi mit erstem WM-Tor in Deutschland 2006
Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen. Messi bestreitet in Nordamerika seine sechste WM.
Messi hatte sein WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro gefeiert. Dabei bereitete er umgehend ein Tor vor und erzielte eines selbst.
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