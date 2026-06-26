ran Fußball WM 2026: Lionel Messi erhält gigantisches Denkmal in Argentinien Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Nach scharfer Kritik an Neuer: Der frühere Fußball-Nationaltorwart Timo Hildebrand hat Manuel Neuer nach der WM-Niederlage gegen Ecuador verteidigt.

"Ich lese Torwartpatzer von Manuel Neuer, Torwartfehler. Ich sag's euch: Ihr habt alle keine Ahnung! Und es kotzt mich richtig hart an, ehrlich", sagte Hildebrand in einem Video bei Instagram. Im Begleittext dazu nennt er die Debatte "typisch deutsch". Die vielen Baustellen im DFB-Team: Warum der deutschen Mannschaft nicht nur ein Toni Kroos fehlt In der fraglichen Szene vor dem Tor zum 1:2 sei es "brutal schwer" für Neuer gewesen. Die Fehler hätten drei Feldspieler gemacht, "alle drei Spieler können dieses Tor vorher verhindern", argumentierte Hildebrand und ergänzte: "David Raum - Kopfballduell verloren. Jamal Musiala - lässt sich wegschubsen wie ein Schuljunge. Jonathan Tah - steht einfach falsch. Der einzige in dieser Szene, der sich richtig verhält, ist Toni Rüdiger. Darüber redet gar keiner. Alle hacken wieder auf Manuel Neuer rum."

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