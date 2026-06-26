ran Fußball WM 2026: Thomas Müller zieht Argentinien-Vergleich in DFB-Analyse Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Aussagen von Bastian Schweinsteiger über den afrikanischen Fußball sorgen für Wirbel. Der ivorische Trainer Emerse Faé unterstellt Rassismus - der TV-Experte wehrt sich.

Rassismus? Von ihm?! Bastian Schweinsteiger versteht die Welt nicht mehr. "Ich habe über Fußball gesprochen, nicht über Menschen. Das ist eine Fußballanalyse. Nicht mehr und nicht weniger", sagte der ARD-Experte zu der hitzigen WM-Kontroverse, bei der er ungewollt im Mittelpunkt steht. "Auf keinen Fall", betonte der Weltmeister von 2014 auf Anfrage, "wollte ich jemandem zu nahe treten." Die vielen Baustellen im DFB-Team: Warum der deutschen Mannschaft nicht nur ein Toni Kroos fehlt Was war passiert? Vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste (2:1) hatte Schweinsteiger recht pauschal von einem "bisschen afrikanischen Fußball" gesprochen und eine Analyse des DFB-Gegners abgegeben, die arg nach überholten Stereotypen roch. Besagter afrikanischer Fußball, sagte Schweinsteiger, sei "ein bisschen unorthodox", "ein bisschen wild" und "vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt". Emerse Faé, Trainer der Ivorer, unterstellte ihm daher am Donnerstag Rassismus.

WM 2026: Schweinsteiger bezeichnete afrikanischen Fußball als "wild" und "unorthodox" Schweinsteiger, hielt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem entgegen, habe lediglich "seine Erfahrungen und Beobachtungen der letzten Spiele zusammengefasst. Es ging hier nicht um die Menschen, sondern um eine fußballerische Einordnung. Darin und auch in der Wortwahl kann ich keine Form von Rassismus entdecken." Balkausky äußerte den Wunsch nach einer Aussprache zwischen den Beteiligten. Ob Faé dazu bereit ist? Nach dem erstmaligen Einzug der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) in die K.o.-Runde der WM klang er arg enttäuscht. "Das ist traurig", sagte er über Schweinsteigers Äußerungen. "Wir können es rassistisch nennen", betonte er und erläuterte, dass seine Verärgerung auch daher rühre, dass er den Spieler Schweinsteiger stets verehrt habe. "Ich liebe ihn persönlich", sagte der 42-Jährige, wegen seiner großen Zuneigung zu Schweinsteiger sei er einst sogar "Bastian" genannt worden. "Aber als ich seine Kommentare gehört habe, war ich persönlich enttäuscht."

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