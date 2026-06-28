Die aufgeblähte WM 2026 bringt eine Neuheit mit sich. Die besten acht Gruppendritten haben sich ebenfalls für das Sechzehntelfinale qualifiziert. ran hat den finalen Stand.

Für das Sechzehntelfinale der WM 2026 qualifizieren sich insgesamt 32 Mannschaften.

Wie gewohnt sind die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe in der K.o.-Runde mit dabei. Gleiches gilt ab diesem Turnier aber auch für die acht besten Gruppendritten.

Als Grundlage dienen die in der Gruppenphase gesammelten Punkte.