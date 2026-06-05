:newstime Manuel Neuer doch zur WM? Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hohe Ticketpreise und Ticket-Pannen - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.

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Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

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+++ Update, 5. Juni: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets +++ Die FIFA hat kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben. Wie "Sky News" berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von "0 US-Dollar" gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender. Auch interessant: WM 2026: Kurzfristige Regeländerung der FIFA zulasten der Fans? - Newsticker Die FIFA bedauere den "Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten", zitiert "Sky News" aus einem Statement: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen." Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.

+++ Update, 18. Mai: Nagelsmann kritisiert Preise für WM-Tickets +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine eindringliche Warnung an die FIFA wegen der explodierenden Ticketpreise bei der WM gerichtet. Fußball lebe schließlich von den Fans. "Diese Emotionen müssen für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Denn sonst verliert der Fußball ganz schnell an Reiz und an Wertigkeit. Und dann ist dieser Sport nicht mehr der, den wir alle so sehr lieben", sagte Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio". Zwar gibt es bei den Gruppenspielen auch immer ein kleines Kontingent von Karten, die ab 60 Euro erhältlich sind, aber bei den Finaltickets sieht das deutlich anders aus: Die Topkategorien übersteigen deutlich 10.000 Euro, auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform werden Eintrittskarten sogar noch viel teurer angeboten. Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es - wegen der dortigen Gesetze - nur für Spiele in Mexiko. Für Nagelsmann sind die Preise ein "extrem schwieriges" Thema. "Ich mache die Preise nicht, ich kann sie nicht beeinflussen", sagte er.

+++ Update, 8. Mai: WM-Transport in New York wird günstiger +++ Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fußball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers statt 150 nun 105 US-Dollar (ca. 90 Euro) kosten. Dies betrifft auch deutsche Fans, die das Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador am 25. Juni im Stadion verfolgen wollen. Der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar. Für jedes der acht WM-Spiele vor den Toren New Yorks, darunter auch das Finale am 19. Juli, werden lediglich 40.000 Zugtickets verfügbar sein. Das Stadion besitzt ein Fassungsvermögen von 82.500 Zuschauern. Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, habe NJ Transit gebeten, private Sponsoren und andere Finanzierungsquellen zu finden, "um die Kosten der Tickets zu senken", sagte der Chef des Transportunternehmens, Kris Kolluri. Zuvor hatte der Weltverband FIFA Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Kosten für den Transport der Fans zurückgewiesen. Sherrill setzt sich dafür ein, dass die Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Die FIFA, die bereits wegen der hohen Ticketpreise für die Spiele in der Kritik steht und Rekordeinnahmen erwartet, erklärte, dass die ursprünglichen Vereinbarungen mit den Gastgeberstädten "einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen" vorgesehen hätten. Nach einer Neuverhandlung sei vereinbart worden, dass der Transport an Spieltagen "zum Selbstkostenpreis" angeboten werde. New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar (ca. 80 Euro) für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar (ca. 68 Euro) steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.

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