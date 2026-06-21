ran Fußball WM 2026 - Kimmich über Undav: " Für mich das entscheidende..." Videoclip • 03:59 Min Link kopieren Teilen

Tom Bartels kommentiert für die ARD Spanien vs. Kap Verde. Wer ist der Reporter eigentlich?

"Schürrle ... Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!" Diesen Satz hat jeder Deutsche, der das WM-Finale 2014 geschaut hat, noch im Kopf. Die Worte stammen von Tom Bartels, der live in Rio de Janeiro kommentierte. Auch das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 gegen Curaçao hat Tom Bartels kommentiert.

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Tom Bartels: Vom Bankkaufmann zum Sportmoderator 1965 wurde Tom Bartels in Celle geboren. Bevor er an der Deutschen Sporthochschule mit Schwerpunkt Publizistik studierte und damit den Grundstein für seine darauffolgende Karriere legte, machte der 65-Jährige eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Inzwischen blickt er auf eine über 30-jährige Karriere als TV-Kommentator zurück. Den Anfang machte er als Mitarbeiter in der Sportredaktion des WDR. Später zog es ihn ins Privatfernsehen zu RTL und Premiere in Köln und München, wo er von Formel-1-Rennen, Boxkämpfen, Tennisturnieren, Fußballspielen und Beachvolleyball-Events berichtete. Auch interessant: WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams

Tom Bartels' größte Meilensteine Seit 2006 ist Bartels beim SWR und kommentiert in der ARD große Sportereignisse, wie die großen internationalen Fußballturniere oder die Olympischen Spiele. Wer die Finalspiele der EURO 2008 und der WM 2014 verfolgt hat, sollte die Stimme von Bartels kennen. Schließlich war er dort als Finalreporter im Einsatz. Zudem ist er als Kommentator für die Sportschau am Wochenende nicht mehr wegzudenken. Doch Bartels begleitet nicht nur die Bundesliga-Spiele, auch für die Partien im DFB-Pokal ist er tätig. Im Sportbereich ist Bartels breit aufgestellt. So begleitet er als Livereporter die gesamte Wintersportsaison beim Skispringen, dazu die nationalen und internationalen Turniere im Schwimmen. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Uhrzeiten des DFB-Teams

ARD-Kommentator Bartels: Sport auch im Privatleben Wenn das Berufsleben voller Sport ist, darf die sportliche Aktivität im Privatleben nicht fehlen. Zu 'Kölle aktiv' sagt der 65-Jährige: "Ich halte mich auf alle erdenklichen Weisen fit. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe joggen, Fahrrad fahren und spiele auch sehr viel Tennis." Sein breites Fachwissen im Sportbereich kommt also nicht von ungefähr. Hinzu äußert er: "Golf spiele ich auch. [...] Im Winter fahre ich auch gerne Ski. Fußball ein bisschen weniger. [...] Ich probiere gerne alles aus und mir wird nicht langweilig." WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?

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