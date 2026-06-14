ran Fußball DFB: "Noch Bundestrainer" - So reagiert Nagelsmann auf Klopps Spitzen Videoclip • 01:42 Min Link kopieren Teilen

Die deutschen Nationalmannschaft hat ihr WM-Auftaktspiel souverän mit 7:1 gewonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und dem zwischenzeitlichen Ausgleich schaltete die DFB-Elf einen Gang nach oben und ließ Curacao keine Chance.

Houston, wir haben kein Problem! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach einer kleinen Fehlzündung den erhofften WM-Raketenstart hingelegt. WM 2026 - Vor DFB-Auftakt: Knistern im TV zwischen Klopp, Müller und DFB-Sportdirektor Völler Der viermalige Weltmeister bezwang den krassen Außenseiter Curacao in der texanischen Astronauten-Stadt mit 7:1 (3:1) und feierte seinen ersten Auftaktsieg seit dem Triumph von Rio 2014. Doch auch wenn "Major Tom" siebenmal aus den Boxen tönte - "völlig losgelöst" schwebte das Raumschiff noch nicht Richtung fünfter Stern.

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DFB-Team: Deniz Undav überzeugt nach Einwechslung Die Abwehr und ihr Schlussmann Neuer waren anfangs kaum gefordert. Die wenigen, meist langen Bälle von Curacao auf den früheren Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia waren leichte Beute. Doch nach einigen vergebenen deutschen Chancen schlichen sich Konzentrationsschwächen ein - und der "David" schlug zu. Nach einem Fehler von Jonathan Tah agierte auch dessen Nebenmann Schlotterbeck unglücklich, Kapitän Joshua Kimmich fälschte den Schuss von Comenencia unhaltbar für Neuer ab. "Jetzt ist das Schlimmste eingetroffen", sagte Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in der ARD: "Der Glaube bei Curacao ist da!" Die erste Trinkpause schien für die DFB-Elf wie der rettende Gong für einen angeschlagenen Boxer. Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten Leroy Sané (32.) vergab nach einem Traumpass von Wirtz die nächste große Möglichkeit, der Druck auf den haushohen Favoriten nahm zu. Ein Standard brachte die Erlösung, als Schlotterbeck eine Ecke von Brown einköpfte. Das 3:1 besorgte Havertz nach einem Foul an Nmecha. Die komplette deutsche Bank jubelte stehend mit - ein Ausdruck des viel beschworenen Teamgeistes. Positiv für die deutsche Mannschaft: Die Mittagshitze war kein Faktor, das Stadion des Footballteams Texans war überdacht und klimatisiert. Und so glückte ein Blitzstart in die zweite Hälfte, als Musiala nach Kimmich-Pass und nur 68 Sekunden aus spitzem Winkel vollendete. Nach einer Stunde schwappte La Ola durch die Arena. Sané (63.), für den verletzt abgereisten Lennart Karl in die Startelf gerückt, vergab allein vor dem Tor die nächste Top-Chance. Fanliebling Undav löste den nach einem Foul leicht humpelnden Musiala ab und legte Brown nur vier Minuten später den fünften Treffer auf. Danach sorgte Nagelsmann mit der Einwechslung mehrerer Edelreservisten für etwas Kaderhygiene. Undav traf aus der Mittelstürmer-Position und legte per Steilpass das 7:1 auf, das Havertz elegant per Lupfer erzielte.

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