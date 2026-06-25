Johan Manzambi trifft schon wieder und ist zweifellos ein Shootingstar der WM. Dem SC Freiburg winkt ein Rekordverkauf.

Thomas Müller hatte kürzlich Lust, mal einen rauszuhauen. "Jetzt können wir eine Schlagzeile machen", sagte der einstige Fußball-Weltmeister und legte los: Dieser Johan Manzambi also, das sei ein Spieler, "den auch der FC Bayern anschauen sollte. Das könnte einer für Bayern München sein."

Am Rande eines WM-Spiels der Schweiz sprach Müller seine Worte in ein "Magenta"-Mikro, so schlagzeilenträchtig, wie er dachte, waren sie allerdings gar nicht: Johan Manzambi vom SC Freiburg war auf dem Transfermarkt schon vor dem Turnier längst kein Geheimtipp mehr - und der 20-Jährige wird gerade täglich teurer.

Denn die englischen Großklubs jagen den vielseitigen Mittelfeldspieler. "ManUnited kann ihn nicht länger ignorieren", so titelten etwa die "Manchester Evening News" am Donnerstag.

Manzambi hatte da gerade sein drittes Spiel bei dieser WM absolviert, beim 2:1 (0:0) gegen Kanada war er schon wieder Man of the Match, wie zuvor bereits als Joker gegen Bosnien-Herzegowina (4:1). Manzambi steht nun bei drei Toren und einem Assist, er ist zweifellos einer der Spieler der Gruppenphase.